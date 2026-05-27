Glover Teixeira e Maurício "Shogun" Rua estão de volta à ativa, e não é no UFC! Nesta quarta-feira (27), o Spaten Fight Night confirmou o duelo entre os gigantes brasileiros na luta principal da terceira edição. O evento está previsto para acontecer no dia 29 de agosto, em São Paulo (SP), e contará ainda com duas campeãs olímpicas no card.

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Diferente do que estavam acostumados no UFC, com rounds de cinco minutos, Glover e Shogun se enfrentarão em um combate de oito assaltos de dois minutos cada. Em vez de MMA, desta vez, a modalidade escolhida foi o boxe. O duelo, então, é chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e será disputado no peso super-pesado (entre 96 e 110 kg).

Curiosamente, a luta de despedida dos dois brasileiros na organização de Dana White aconteceu no mesmo evento, o UFC 283, em janeiro de 2023. Ambos fecharam a passagem pelo MMA com derrotas. Desde então, apenas Glover voltou à ação: ele venceu Anthony Smith em um evento de grappling – também em 2023.

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Apesar de estar longe do octógono como lutador, Teixeira se manteve presente no Ultimate por meio de seu grande pupilo. O ex-campeão dos meio-pesados é o principal treinador de Alex Poatan, que segue em busca de fazer história no UFC na luta pelo terceiro cinturão.

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Evento terá ainda campeãs olímpicas

Nem só de trocação se vive o Spaten Fight Night 3. Além do duelo principal, no boxe, o evento confirmou duas lutas de peso no judô. As brasileiras, e campeãs olímpicas, Bia Sousa e Rafaela Silva enfrentam a israelita Raz Hershko e a mexicana Prisca Awiti, respectivamente.

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Bia Sousa e Rafaela Silva estão confirmadas no Spaten Fight Night 3 (Foto: Divulgação)

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