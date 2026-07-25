Velocista supera Piu com direito a recorde no Troféu Brasil Resultado de Matheus Lima esquenta a briga pelo ouro dos 400m com barreiras, com final programada para o domingo (26)

A final dos 400m com barreiras no Troféu Brasil de Atletismo promete grande emoção. Em semifinal disputada neste sábado (25), Alison dos Santos correu na primeira bateria e realizou o melhor resultado da série, com um tempo de 48.78 segundos. Contudo, Matheus Lima roubou as atenções voltadas ao campeão mundial e medalhista olímpico, vencendo a segunda bateria com um tempo superior ao de Piu e com direito ao recorde da competição.

O velocista, também do Pinheiros, realizou um tempo de 48.60 segundos, igualando a melhor marca do Troféu Brasil, realizada por Marcio Teles em 2019. Com os resultados das três baterias, Matheus e Piu ficaram com os dois melhores tempos da prova, respectivamente.

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A final dos 400m com barreiras será realizada amanhã (26), às 12h20. Apesar do recorde na prova, Matheus Lima não conseguiu bater o recorde brasileiro e sul-americano, marca justamente de Alison dos Santos, com o tempo de 46.29 segundos.

Piu quebrou recorde do Troféu Brasil em outra prova

Apesar de não ter batido o recorde na prova de sua especialidade, Alison dos Santos venceu os 400m rasos e conquistou o seu primeiro ouro individual da carreira no Troféu Brasil de Atletismo. O atleta já havia batido o recorde da competição na semifinal, na última quinta-feira (23), mas bateu a própria marca na sexta-feira (24), na final da prova, com um tempo de 44.60 segundos.

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Contudo, não conseguiu superar o seu melhor resultado pessoal. Em abril deste ano, o atleta fez um tempo de 44.38 segundos e anotou a segunda melhor marca da história do Brasil. Em coletiva, Piu lamentou não ter batido o recorde brasileiro (44.29) estabelecido por Sanderlei Parrela em 1999, mas comemorou a marca e o ouro.

Com ouro e recorde do Troféu Brasil, Piu venceu seu primeiro ouro individual da carreira no torneio (Foto: CBAt)

Confira a programação das finais do Troféu Brasil:

26 de julho (quinta-feira)

7h: meia maratona de marcha atlética feminina

7h10: meia maratona de marcha atlética masculina

9h55: 100m rasos - Decatlo (1)

10h: Salto com vara feminino

10h35: Salto em distância - Decatlo (2)

11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)

14h: Cerimônia de Abertura

15h35: Salto em altura - Decatlo (4)

16h25: 100m rasos feminino

16h40: 100m rasos masculino

17h20: 400m rasos - Decatlo (5)

17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo

18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo

24 de julho (sexta-feira)

9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)

10h20: Salto em altura - feminino

10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)

10h35: Salto em distância - feminino

11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo

11h40: Lançamento do martelo - feminino

12h: Salto com vara - Decatlo (8)

13h30: Lançamento do martelo - masculino

14h30: 400m rasos - feminino

14h45: 400m rasos - masculino

14h50: Salto em distância - masculino

14h55: Arremesso de peso - feminino

15h10: 100m com barreira - feminino

15h15: Lançamento de disco - masculino

15h25: 110m com barreira - masculino

15h40: 800m rasos - feminino

15h55: 800m rasos - masculino

16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo

16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)

16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo

17h10: 4x100m feminino - final por tempo

17h45: 4x100m masculino - final por tempo

18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)

25 de julho (sábado)

10h: Salto com vara - masculino

10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)

11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)

15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)

16h: 4x400m misto - final por tempo

16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)

17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo

17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo

26 de julho (domingo)

7h30: 35.000m marcha atlética - feminino

8h: 35.000m marcha atlética - masculino

10h: Salto em altura - masculino

10h30: Arremesso de peso - masculino

11h: Lançamento de disco - feminino

11h05: Salto triplo - feminino

12h: 400m com barreira - feminino

12h20: 400m com barreira - masculino

13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)

13h35: Lançamento do dardo - masculino

15h: 200m rasos feminino

15h05: Lançamento do dardo - feminino

15h15: 200m rasos - masculino

15h20: Salto triplo - masculino

15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo

15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo

16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)

16h35: Lançamento de dardo - masculino

16h50: 4x400m feminino - final por tempo

17h15: 4x400m masculino - final por tempo

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