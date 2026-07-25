logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Velocista supera Piu com direito a recorde no Troféu Brasil

Resultado de Matheus Lima esquenta a briga pelo ouro dos 400m com barreiras, com final programada para o domingo (26)

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
25/07/2026 12:36
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Piu disputou também os 400m rasos no Troféu Brasil e venceu o ouro (Foto: CBAt)
Piu disputou também os 400m rasos no Troféu Brasil e venceu o ouro (Foto: CBAt)

A final dos 400m com barreiras no Troféu Brasil de Atletismo promete grande emoção. Em semifinal disputada neste sábado (25), Alison dos Santos correu na primeira bateria e realizou o melhor resultado da série, com um tempo de 48.78 segundos. Contudo, Matheus Lima roubou as atenções voltadas ao campeão mundial e medalhista olímpico, vencendo a segunda bateria com um tempo superior ao de Piu e com direito ao recorde da competição.

O velocista, também do Pinheiros, realizou um tempo de 48.60 segundos, igualando a melhor marca do Troféu Brasil, realizada por Marcio Teles em 2019. Com os resultados das três baterias, Matheus e Piu ficaram com os dois melhores tempos da prova, respectivamente.

continua após a publicidade

A final dos 400m com barreiras será realizada amanhã (26), às 12h20. Apesar do recorde na prova, Matheus Lima não conseguiu bater o recorde brasileiro e sul-americano, marca justamente de Alison dos Santos, com o tempo de 46.29 segundos.

Piu quebrou recorde do Troféu Brasil em outra prova

Apesar de não ter batido o recorde na prova de sua especialidade, Alison dos Santos venceu os 400m rasos e conquistou o seu primeiro ouro individual da carreira no Troféu Brasil de Atletismo. O atleta já havia batido o recorde da competição na semifinal, na última quinta-feira (23), mas bateu a própria marca na sexta-feira (24), na final da prova, com um tempo de 44.60 segundos.

continua após a publicidade

Contudo, não conseguiu superar o seu melhor resultado pessoal. Em abril deste ano, o atleta fez um tempo de 44.38 segundos e anotou a segunda melhor marca da história do Brasil. Em coletiva, Piu lamentou não ter batido o recorde brasileiro (44.29) estabelecido por Sanderlei Parrela em 1999, mas comemorou a marca e o ouro.

Com ouro e recorde do Troféu Brasil, Piu venceu seu primeiro ouro individual da carreira no torneio (Foto: CBAt)
Com ouro e recorde do Troféu Brasil, Piu venceu seu primeiro ouro individual da carreira no torneio (Foto: CBAt)

Confira a programação das finais do Troféu Brasil:

26 de julho (quinta-feira)

  • 7h: meia maratona de marcha atlética feminina
  • 7h10: meia maratona de marcha atlética masculina
  • 9h55: 100m rasos - Decatlo (1)
  • 10h: Salto com vara feminino
  • 10h35: Salto em distância - Decatlo (2)
  • 11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)
  • 14h: Cerimônia de Abertura
  • 15h35: Salto em altura - Decatlo (4)
  • 16h25: 100m rasos feminino
  • 16h40: 100m rasos masculino
  • 17h20: 400m rasos - Decatlo (5)
  • 17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo
  • 18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo

24 de julho (sexta-feira)

  • 9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)
  • 10h20: Salto em altura - feminino
  • 10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)
  • 10h35: Salto em distância - feminino
  • 11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo
  • 11h40: Lançamento do martelo - feminino
  • 12h: Salto com vara - Decatlo (8)
  • 13h30: Lançamento do martelo - masculino
  • 14h30: 400m rasos - feminino
  • 14h45: 400m rasos - masculino
  • 14h50: Salto em distância - masculino
  • 14h55: Arremesso de peso - feminino
  • 15h10: 100m com barreira - feminino
  • 15h15: Lançamento de disco - masculino
  • 15h25: 110m com barreira - masculino
  • 15h40: 800m rasos - feminino
  • 15h55: 800m rasos - masculino
  • 16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo
  • 16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)
  • 16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo
  • 17h10: 4x100m feminino - final por tempo
  • 17h45: 4x100m masculino - final por tempo
  • 18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)

25 de julho (sábado)

  • 10h: Salto com vara - masculino
  • 10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)
  • 11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)
  • 15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)
  • 16h: 4x400m misto - final por tempo
  • 16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)
  • 17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo
  • 17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo

26 de julho (domingo)

  • 7h30: 35.000m marcha atlética - feminino
  • 8h: 35.000m marcha atlética - masculino
  • 10h: Salto em altura - masculino
  • 10h30: Arremesso de peso - masculino
  • 11h: Lançamento de disco - feminino
  • 11h05: Salto triplo - feminino
  • 12h: 400m com barreira - feminino
  • 12h20: 400m com barreira - masculino
  • 13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)
  • 13h35: Lançamento do dardo - masculino
  • 15h: 200m rasos feminino
  • 15h05: Lançamento do dardo - feminino
  • 15h15: 200m rasos - masculino
  • 15h20: Salto triplo - masculino
  • 15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo
  • 15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo
  • 16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)
  • 16h35: Lançamento de dardo - masculino
  • 16h50: 4x400m feminino - final por tempo
  • 17h15: 4x400m masculino - final por tempo

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é inves

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lando Norris fala em evento de lançamento de golfe da McLaren na Flórida. (Foto: Cliff Hawkins/Getty Images/AFP)

Fórmula 1

Norris faz a pole na Hungria, e Bortoleto cai no grid da F1 2026

Há 51 minutos
Colagem de fotos de Ekaterina Antropova e Paola Egonu, jogadoras da seleção italiana de vôlei feminino

Vôlei

Anuladas, Antropova e Egonu deixam Itália 'na mão' contra o Brasil na VNL

Há 58 minutos
Marcelle comemora após classificação do Brasil para a final da VNL (Foto: Volleyball World)

Vôlei

Atuação de Marcelle explica vitória do Brasil sobre a Itália na VNL

Há 1 hora
Victoria Campos conquistou o seu primeiro título nacional da carreira, com o ouro nos 200m rasos do Campeonato Brasileiro Sub-23 (Foto: Gustavo Alves/CBAt)

Mais Esportes

Pista, estudos e maternidade: as rotinas de dupla jornada no Troféu Brasil

Há 1 hora
Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

Vôlei

Ausência de Gabi Guimarães vira piada após vitória do Brasil na VNL: 'Passado'

Há 2 horas
Jogadoras da seleção turca de vôlei feminino se reúnem no centro da quadra para comemorar ponto marcado diante da China, na semifinal da Liga das Nações

Vôlei

Turquia vence China e pega o Brasil na final da Liga das Nações

Há 2 horas
Mais LANCE!
Diana, central do Brasil, na semifinal contra a Itália (Foto: Divulgação, Volleyball World)

Diana e Luzia lideram muralha brasileira rumo à final da VNL

Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026

Volta a volta da pole de Norris no GP da Hungria pela F1 2026

Ana Cristina vibra ao marcar ponto para o Brasil em jogo contra a Itália, válido pela semifinal da VNL

Ana Cristina repete atuação decisiva e leva Brasil à final da Liga das Nações

Ana Cristina posa para foto e mostra o muque direito após vitória do Brasil sobre o Japão na VNL 2026

Ana Cristina exalta superação do Brasil na VNL: 'Muitas dores'

Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)

Após quatro vices, Brasil busca ouro inédito na VNL

Julia Bergmann, de lado, realiza manchete em Brasil x Itália pela semifinal da VNL 2026

Melhores momentos: veja destaques da virada do Brasil sobre a Itália na VNL

Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

AO VIVO: acompanhe o card completo do UFC Abu Dhabi, com 4 brasileiros

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

De novato a piloto do dia: estreia de Bortoleto na Hungria marca feito inédito

José Roberto Guimarães, com expressão série, observa o jogo entre Brasil e Holanda pela Liga das Nações de vôlei feminino

Zé Roberto elogia atuação do Brasil contra a Itália no tie-break: 'Excepcional'

Lewis Hamilton - GP da Hungria F1 2019

Domínio na F1 transforma Hungria em segunda casa de Hamilton

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei se reúnem no centro da quadra para comemorar ponto marcado contra a Itália na semifinal da VNL 2026

Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da Liga das Nações

Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Norris supera Hamilton e lidera treino livre 3 na Hungria pela F1 2026

Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria neste sábado (25)