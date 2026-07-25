Velocista supera Piu com direito a recorde no Troféu Brasil
Resultado de Matheus Lima esquenta a briga pelo ouro dos 400m com barreiras, com final programada para o domingo (26)
A final dos 400m com barreiras no Troféu Brasil de Atletismo promete grande emoção. Em semifinal disputada neste sábado (25), Alison dos Santos correu na primeira bateria e realizou o melhor resultado da série, com um tempo de 48.78 segundos. Contudo, Matheus Lima roubou as atenções voltadas ao campeão mundial e medalhista olímpico, vencendo a segunda bateria com um tempo superior ao de Piu e com direito ao recorde da competição.
O velocista, também do Pinheiros, realizou um tempo de 48.60 segundos, igualando a melhor marca do Troféu Brasil, realizada por Marcio Teles em 2019. Com os resultados das três baterias, Matheus e Piu ficaram com os dois melhores tempos da prova, respectivamente.
A final dos 400m com barreiras será realizada amanhã (26), às 12h20. Apesar do recorde na prova, Matheus Lima não conseguiu bater o recorde brasileiro e sul-americano, marca justamente de Alison dos Santos, com o tempo de 46.29 segundos.
Piu quebrou recorde do Troféu Brasil em outra prova
Apesar de não ter batido o recorde na prova de sua especialidade, Alison dos Santos venceu os 400m rasos e conquistou o seu primeiro ouro individual da carreira no Troféu Brasil de Atletismo. O atleta já havia batido o recorde da competição na semifinal, na última quinta-feira (23), mas bateu a própria marca na sexta-feira (24), na final da prova, com um tempo de 44.60 segundos.
Contudo, não conseguiu superar o seu melhor resultado pessoal. Em abril deste ano, o atleta fez um tempo de 44.38 segundos e anotou a segunda melhor marca da história do Brasil. Em coletiva, Piu lamentou não ter batido o recorde brasileiro (44.29) estabelecido por Sanderlei Parrela em 1999, mas comemorou a marca e o ouro.
Confira a programação das finais do Troféu Brasil:
26 de julho (quinta-feira)
- 7h: meia maratona de marcha atlética feminina
- 7h10: meia maratona de marcha atlética masculina
- 9h55: 100m rasos - Decatlo (1)
- 10h: Salto com vara feminino
- 10h35: Salto em distância - Decatlo (2)
- 11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)
- 14h: Cerimônia de Abertura
- 15h35: Salto em altura - Decatlo (4)
- 16h25: 100m rasos feminino
- 16h40: 100m rasos masculino
- 17h20: 400m rasos - Decatlo (5)
- 17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo
- 18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo
24 de julho (sexta-feira)
- 9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)
- 10h20: Salto em altura - feminino
- 10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)
- 10h35: Salto em distância - feminino
- 11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo
- 11h40: Lançamento do martelo - feminino
- 12h: Salto com vara - Decatlo (8)
- 13h30: Lançamento do martelo - masculino
- 14h30: 400m rasos - feminino
- 14h45: 400m rasos - masculino
- 14h50: Salto em distância - masculino
- 14h55: Arremesso de peso - feminino
- 15h10: 100m com barreira - feminino
- 15h15: Lançamento de disco - masculino
- 15h25: 110m com barreira - masculino
- 15h40: 800m rasos - feminino
- 15h55: 800m rasos - masculino
- 16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo
- 16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)
- 16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo
- 17h10: 4x100m feminino - final por tempo
- 17h45: 4x100m masculino - final por tempo
- 18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)
25 de julho (sábado)
- 10h: Salto com vara - masculino
- 10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)
- 11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)
- 15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)
- 16h: 4x400m misto - final por tempo
- 16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)
- 17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo
- 17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo
26 de julho (domingo)
- 7h30: 35.000m marcha atlética - feminino
- 8h: 35.000m marcha atlética - masculino
- 10h: Salto em altura - masculino
- 10h30: Arremesso de peso - masculino
- 11h: Lançamento de disco - feminino
- 11h05: Salto triplo - feminino
- 12h: 400m com barreira - feminino
- 12h20: 400m com barreira - masculino
- 13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)
- 13h35: Lançamento do dardo - masculino
- 15h: 200m rasos feminino
- 15h05: Lançamento do dardo - feminino
- 15h15: 200m rasos - masculino
- 15h20: Salto triplo - masculino
- 15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo
- 15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo
- 16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)
- 16h35: Lançamento de dardo - masculino
- 16h50: 4x400m feminino - final por tempo
- 17h15: 4x400m masculino - final por tempo
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é inves
Fórmula 1
Norris faz a pole na Hungria, e Bortoleto cai no grid da F1 2026Há 51 minutos
Vôlei
Anuladas, Antropova e Egonu deixam Itália 'na mão' contra o Brasil na VNLHá 58 minutos
Vôlei
Atuação de Marcelle explica vitória do Brasil sobre a Itália na VNLHá 1 hora
Mais Esportes
Pista, estudos e maternidade: as rotinas de dupla jornada no Troféu BrasilHá 1 hora
Vôlei
Ausência de Gabi Guimarães vira piada após vitória do Brasil na VNL: 'Passado'Há 2 horas
Vôlei
Turquia vence China e pega o Brasil na final da Liga das NaçõesHá 2 horas
Mais LANCE!