Calderano estreia com vitória consistente no Smash da Europa Brasileiro precisou de menos de 20 minutos para bater o sueco William Bergenblock

Hugo Calderano confirmou o favoritismo e estreou com vitória no Smash da Europa de tênis de mesa, na Suécia. O brasileiro precisou de apenas 18 minutos para vencer o anfitrião William Bergenblock por 3 a 0, parciais de 11/1, 11/7 e 11/6.

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Número oito do mundo e cabeça de chave número sete do torneio, Calderano dominou as ações desde o início da partida, e Bergenblock, de apenas 19 anos, gastou seu pedido de tempo ainda no segundo set. O sueco ainda tentou uma reação na terceira parcial e conseguiu liderar o placar pela primeira vez no jogo, mas foi facilmente contido pelo brasileiro.

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Na próxima fase, Hugo terá pela frente o japonês Maharu Yoshimura, que estreou com vitória sobre o cazaque Kirill Gerassimenko. O confronto ainda não teve data e horário divulgados pela World Table Tennis (WTT).

Os Grand Smashes são considerados os torneios mais importantes entre as competições organizadas pela World Table Tennis (WTT), comparados aos Grand Slams do tênis tradicional. Na hierarquia de relevância e competitividade, ficam atrás apenas do Mundial e Copa do Mundo da modalidade, organizadas pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa).

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O sueco William Bergenblock e o brasileiro Hugo Calderano se enfrentam na primeira rodada do Smash da Europa (Foto: World Table Tennis)

Calderano também joga nas duplas mistas

Além do torneio de simples, Hugo Calderano também disputa a chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Parceria número dois do mundo, os brasileiros estreiam direto na segunda rodada e aguardam o vencedor do jogo entre os canadenses Edward Ly/Mo Zhang e os chilenos Gustavo Gomez/Daniela Ortega. A partida está prevista para esta quarta-feira (12), por volta das 13h (de Brasília).

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