Sainz defende pistas tradicionais na F1, mas alerta: ‘precisam ser mais empolgantes’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/05/2024 - 20:25 • Ímola (ITA)

Carlos Sainz saiu em defesa da manutenção de pistas tradicionais no calendário da Fórmula 1 nos próximos anos. A declaração do piloto da Ferrari acontece após Stefano Domenicali, atual CEO da categoria , indicar que a Itália deve perder o privilégio de sediar duas corridas do Mundial em 2026.

Em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, Domenicali afirmou que é possível manter as provas de Monza e Ímola no calendário, algo que acontece desde 2020, mas que atualmente é difícil pelas críticas em relação a estrutura das pistas, além do crescente interesse de outras partes em sediar provas da categoria. Para Sainz, a mudança pode fazer falta.

- Todos nós sentimos um pouco de falta da velha guarda, já que vamos a tantos lugares novos”, disse Sainiz ao portal neerlandês RacingNews 365. “Espero que o calendário mantenha esses circuitos históricos, porque eles nos lembram de nossas raízes e de quando nos tornamos fãs do esporte. Adoro voltar a lugares como Ímola ou Mônaco - afirmou. Contudo, Sainz concorda que as pistas antigas precisam dar mais emoção para o público.

- Precisam encontrar maneiras de tornar as pistas antigas mais empolgantes, com mais oportunidades de ultrapassagem, mas isso também faz parte do estilo dos traçados europeus. Eles também permitem que você se empolgue durante a classificação - opinou o #55.

- Aqui (em Ímola), você sente mais as características da F1, junto com Suzuka e algumas outras pistas. Isso faz você amar a F1. Lembro de quando fui à minha primeira corrida de F1, em 2005 - relembrou o espanhol.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 17 a 19 de maio, em Ímola, para o GP da Emília-Romanha.