Thiago Wild é dominado por Alcaraz, perde e é eliminado em Madri

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 14:09 • Madri (Espanha)

O brasileiro Thiago Wild, número 63 do mundo, até começou bem, mas não conseguiu manter a constância e foi eliminado no Masters 1000 de Madri. A partida deste domingo (28), era válida pela terceira rodada da competição.

O paranaense caiu diante do dono da casa, o espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo e atual bicampeão do torneio. O placar final foi de 2 sets a 0 com um duplo 6/3, após 1h15min de duração na quadra central Manolo Santana, a principal da moderna Caja Mágica.

Wild jogou sua quinta partida contra um top 10 e perdeu pela quarta vez. Este ano foi a terceira com quedas apertadas para Andrey Rublev (Australian Open) e Hubert Hurkacz (United Cup). O brasileiro alcançou, pela terceira vez seguida, a terceira rodada de um Masters 1000 em campanha onde bateu o top 30, o italiano Lorenzo Musetti. Ele pode sair do evento com sua melhor posição no ranking. No momento é o 61º, mas depende de outros resultados no restante da semana.

Wild começou bem a partida confirmando os saques, jogando agressivo, obtendo um 15/30, mas Alcaraz se livrou no saque e depois engatou a quinta marcha a partir do sexto game sacando bem e dominando no fundo. Wild apressou, cometeu erros e levou quatro quebras seguidas sendo nove games consecutivos. O paranaense então acordou, pressionou, devolveu uma das quebras, fez três games seguidos, mas era tarde. Alcaraz sacou bem e fechou.

O próximo torneio de Thiago Wild será o Masters 1000 de Roma, na Itália, a partir do dia 8 de maio.