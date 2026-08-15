Atleta brasileiro leiloa uniforme usado nas Olimpíadas
Peça usada por Augustinho Teixeira em Milão-Cortina 2026 será leiloada para arrecadar recursos destinados à formação de novos atletas brasileiros
O snowboarder brasileiro Augustinho Teixeira anunciou que irá leiloar o uniforme usado por ele na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. A iniciativa tem caráter beneficente, e todo o valor arrecadado será destinado à Brazilian Canadian Winter Sports Foundation (BCWSF), entidade que incentiva a formação de novos atletas brasileiros nos esportes de inverno.
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Recursos serão destinados à formação de atletas
A BCWSF é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para ampliar as oportunidades de brasileiros interessados em praticar esportes de inverno no Canadá. A parceria com Augustinho ganhou força após o snowboarder e seu irmão, João Teixeira, se tornarem embaixadores da fundação.
A peça que será colocada à venda também carrega um significado especial. O uniforme foi confeccionado pela Moncler Grenoble e teve participação do designer brasileiro Oskar Metsavaht em sua criação. Agora, o item utilizado em um dos principais momentos da trajetória olímpica de Augustinho passará a contribuir diretamente para novos projetos esportivos.
— Esse uniforme representa muito mais do que uma roupa. Ele carrega toda a caminhada até os Jogos Olímpicos. Saber que ele agora poderá ajudar outros jovens a seguirem seus sonhos faz essa história ganhar um significado ainda maior — afirmou o atleta.
Leilão será realizado em setembro
A venda do uniforme está prevista para setembro e acontecerá de forma online, por meio da plataforma eBay. As informações sobre as datas, o funcionamento e as regras para participação ainda serão divulgadas pela organização.
A expectativa é de que interessados de diferentes países possam participar da disputa pelo item e, ao mesmo tempo, colaborar com o trabalho desenvolvido pela fundação.
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Augustinho representou o Brasil em Milão-Cortina
Radicado no Canadá, onde também realiza sua preparação, Augustinho Teixeira representou o Brasil na prova de halfpipe do snowboard nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. O brasileiro terminou a competição na 19ª colocação, resultado que se destacou entre as melhores campanhas do país em provas disputadas na neve.
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