Desafiante no UFC 330 é irlandês de nascimento e brasileiro de coração Ian Machado Garry adotou o sobrenome da esposa e criou forte ligação com o Brasil

Ian Machado Garry representa a Irlanda no UFC, mas a relação do desafiante ao cinturão dos meio-médios (até 77,1 kg) com o Brasil vai muito além de uma simples admiração. Casado com a brasileira Layla Machado, o lutador adotou o sobrenome da esposa e construiu uma ligação cada vez mais forte com o país. Antes de disputar o título contra Islam Makhachev no UFC 330, o irlandês pode dizer que tem até um pouco de Brasil em sua história.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A mudança no nome aconteceu depois do casamento com Layla. O lutador passou a utilizar oficialmente "Machado" e, desde então, o sobrenome brasileiro se tornou parte de sua identidade dentro do octógono. A conexão familiar, porém, não foi o único motivo para a aproximação com o país.

continua após a publicidade

Ian também passa períodos no Brasil e criou uma relação próxima com a Chute Boxe Diego Lima, em São Paulo. A equipe se tornou uma das referências de sua preparação e colocou Garry em contato direto com alguns dos principais nomes do MMA brasileiro. A ligação é tão forte que o próprio UFC já o definiu como um irlandês de "alma brasileira".

➡️ Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vez

Do sobrenome ao idioma do Brasil

A relação com o Brasil chegou até mesmo ao idioma. Ian fala português e já demonstrou diversas vezes carinho pela cultura brasileira. Em diferentes momentos da carreira, o meio-médio brincou com a própria identificação com o país e chegou a dizer que deveria ter CPF e passaporte brasileiros.

continua após a publicidade

A proximidade também ganhou um capítulo especial por causa de Carlos Prates. Os dois já dividiram o octógono em 2025, quando o irlandês venceu o brasileiro por decisão unânime. Agora, enquanto Ian disputa o cinturão contra Makhachev, "The Nightmare" acompanha o confronto de perto e torce justamente pelo antigo rival. O astro da Fighting Nerds, inclusive, já declarou que prefere uma vitória do irlandês, principalmente pela possibilidade de conseguir uma revanche e disputar o título.

No UFC 330, portanto, Ian Machado Garry entra no octógono como irlandês e desafiante ao cinturão. Mas, para boa parte dos fãs brasileiros, o lutador também carrega uma história que o aproxima do país – e que ganhou ainda mais importância às vésperas da luta mais importante de sua carreira.

continua após a publicidade