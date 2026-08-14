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Rival de Mackenzie Dern no UFC 330 diz que fará luta violenta por cinturão

Recordista de finalizações, Gillian Robertson desafia brasileira pelo título do peso-palha

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 19:17
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gillian Robertson cerra os punhos enquanto posa para foto na pesagem cerimonial do UFC 330
Gillian Robertson é a recordista de finalizações do UFC entre as mulheres (Foto: Reprodução/UFC)

Se depender de Gillian Robertson, a defesa de cinturão de Mackenzie Dern no UFC 330 não será fácil. Desafiante do título do peso-palha feminino (até 52,2 kg) na co-luta principal deste sábado (15), a canadense afirmou durante a entrevista coletiva do evento que atuará de forma violenta para bater a única atleta do Brasil campeã do Ultimate.

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— Eu acho que nem vou fazer jiu-jitsu. Vou partir pra violência. É isso que vocês vão ver — disse Robertson, descartando a possibilidade de levar o combate para o solo.

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Gillian Robertson detém o recorde de finalizações no UFC entre as mulheres, com sete de suas 14 vitórias na franquia sendo pela via rápida. Além de ser a primeira oponente de Mackenzie Dern desde a conquista do cinturão dos palhas, em junho, a adversária representa um desafeto para a brasileira.

— A gente não se falou. Fizemos a encarada. Parece que estou no ensino médio, "Ah, essas meninas não gostam uma da outra", mas vai ser na luta onde nós vamos nos conhecer nestes 25 minutos que estaremos no octógono — respondeu Dern, ao ser questionada sobre a relação com a canadense.

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Robertson também optou por deixar a rivalidade falar mais alto que a cordialidade e projetou a finalização como maneira ideal de encerrar o co-evento principal do próximo card numerado.

— A gente vai se enfrentar sábado, não temos que nos gostar. Acho que ela tem menosprezado minhas habilidades, acho que não sabe quem eu sou. Acho que ela quer quebrar o meu recorde de finalizações. Então vamos ver. (Finalizar a Mackenzie) Seria a cereja do bolo. Consolidar o meu recorde e finalizar a Mackenzie Dern — declarou a desafiante.

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Mackenzie Dern defende único cinturão do Brasil no UFC

Apenas um cinturão restou ao Brasil no UFC após as derrotas de Alexandre Pantoja e Alex Poatan. E ele estará em jogo neste sábado (15), quando Mackenzie Dern fará a primeira defesa do título do peso-palha contra Gillian Robertson no UFC 330. Mais do que manter o posto conquistado há poucos meses, a brasileira terá a missão de prolongar a presença do país no topo da organização.

Card principal - 22h

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson
Peso-médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus
Peso-leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics

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Card preliminar - 18h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico
Peso-médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Rafael Tobias x Lucas Fernando
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai

Cercadas por seguranças e representantes do UFC, Mackenzie Dern, à esquerda, e Gillian Robertson, à direita e de cabelo vermelho, se encaram durante pesagem cerimonial do UFC 330
Mackenzie Dern e Gillian Robertson se encaram durante pesagem cerimonial do UFC 330 (Foto: Reprodução/UFC)

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