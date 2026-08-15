Rio 2016: Torcida dá show de zoeira, cria memes e enlouquece rivais
Torcida deu um show à parte nos Jogos, acumulando situações engraçadas
As Olimpíadas do Rio 2016 ficaram marcadas não apenas pelos resultados em quadra, mas também por situações curiosas. Como é de praxe, os brasileiros transformaram casos simples em momentos engraçados, e eles ficaram escritos na história do esporte. Entre eles, o "chororô" do francês do salto com vara, os "Mamomas Assassinas" do boxe, a goleira estadunidense apavorada com o vírus da zika e a torcida pela goleira angolana de handebol.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A 'humilhação' de Renaud Lavillenie pela torcida brasileira
Lavillenie chegou às Olimpíadas do Rio 2016 com a moral lá no alto. Então campeão olímpico e detentor do recorde mundial do salto com vara, era favorito ao ouro nos Jogos. Mas um dono da casa frustrou seus planos. Empurrado pela torcida, que vaiava o francês com força máxima no Estádio do Engenhão, Thiago Braz saltou a maior altura da sua vida (6,03m) e subiu ao lugar mais alto do pódio.
Após a derrota, Lavillenie chorou e disse ter se sentido humilhado pela torcida brasileira, ficando marcado como o "chororô" da Rio 2016. O francês alegou ter sido atrapalhado pelos cânticos e vaias da torcida durante a prova, o que se repetiu também no momento da premiação.
Mamomas Assassinas no boxe?
A torcida brasileira deu um show à parte no boxe. No segundo dia de lutas, quando o equatoriano Carlos Andrés Mina entrou no ringue, os brasileiros entoaram o clássico "Pelados em Santos", da banda "Mamonas Assassinas". E a escolha da canção não foi à toa; ele fazia referência ao nome do pugilista, com o tradicional verso: "Mina, seus cabelo é da hora…".
'Hope Zika' e o 'problema' que arrumou com os brasileiros
Goleira estadunidense, Hope Solo já chegou ao Rio de Janeiro causando alvoroço entre os brasileiros. Nas redes sociais, ela publicou uma foto usando máscara e com um "kit de proteção" - incluindo um repelente - contra o vírus da Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.
Na época, os casos da doença tinham explodido no país. Foram necessárias muitas ações de conscientização de governos para que as pessoas entendessem como não deixar o mosquito se reproduzir. Por isso, havia o temor de atletas estrangeiros com a doença. O problema é que a goleira levou isso para um outro patamar.
Logo após a publicação, o post caiu nas graças e nas zoações do povo brasileiro. Nos momentos em que a goleira tocava na bola durante as partidas, era comum que a torcida entoasse os gritos de "Ziiiika!". A Seleção dos Estados Unidos foi eliminada nas quartas de final, para a Suécia. Aquela foi a primeira vez que a equipe não avançou à disputa por medalha em uma edição de Olimpíadas.
E isso foi prato cheio para os torcedores da casa "zoarem" Hope Solo, que passou a ser apelidada de "Hope Zika". Segundo os brasileiros, a goleira conseguiu sair do Brasil sem Zika, mas também sem medalha...
O 'abraço' dos brasileiros em Bá, goleira angolana
O jogo era entre Angola e Romênia, mas parecia que era a Seleção Brasileira que estava em quadra. Na Arena do Futuro, a torcida gritava fervorosa pela vitória do país africano, que também fala português. Um dos nomes mais ecoados era o da carismática goleira Teresa Almeida, apelidada de Bá. E a razão disso deriva da tradicional novela "Pé na Cova", que fez sucesso entre os brasileiros. O nome da personagem principal, interpretada pela atriz Niana Machado, era justamente esse - Bá.
E a torcida deu certo. Empurrada pelos gritos da arquibancada, a seleção angolana venceu a poderosa Romênia por 23 a 19 e comemorou, com os brasileiros, a sua segunda vitória na história dos Jogos Olímpicos. Ao final do jogo, Bá falou sobre a torcida na arena do Rio de Janeiro. A goleira se aposentou das quadras em 2025, aos 37 anos.
— Só temos que agradecer ao público brasileiro. Nos sentimos em casa. Com muito trabalho, vamos chegar lá. Ganhar sempre é o sonho de todas nós.
A partir daí, a seleção da Angola virou uma espécie de xodó do Brasil. Os jogos viviam lotados e o barulho era enorme na tentativa de ajudar o time angolano a fazer mais história.
+ Aposte no seu atleta favorito!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Todos os capítulos
01
De Gisele a Vanderlei, a Cerimônia de Abertura
10/08
10h
02
Como está a Floresta dos Atletas em Deodoro
11/08
10h
03
O brilho de Rebeca Andrade antes do 'baile de favela'
12/08
10h
04
Hugo Calderano estreia fazendo história
13/08
10h
05
Exclusivo: Simone Biles diz que Rio 2016 é sua competição preferida
14/08
10h
06
Torcida dá show, cria memes, e 'apavora' Hope Solo e Lavillenie
15/08
10h
07
O adeus de Michael Phelps, o deus olímpico
16/08
10h
08
Exclusivo: Diego Hypólito revela que mudou tática para conseguir medalha
17/08
10h
09
Ryan Lochte e a polêmica do falso assalto
18/08
10h
10
Árbitro de boxe se consagra como o 'Rosário do Brasil'
19/08
10h
11
A despedida das bicampeãs de vôlei Sheilla, Fabiana e Jaqueline
20/08
10h
12
A estreia de Gabi, a filha do Deus do vôlei
21/08
10h
13
Ágatha e Bárbara arrancam única derrota da tricampeã Walsh
22/08
10h
14
Exclusivo: Usain Bolt diz que Jogos no Rio o transformaram em lenda
23/08
10h
15
Os ouros que coroaram a campanha brasileira
24/08
10h