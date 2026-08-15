Lucarelli volta ao Minas após 13 anos: 'Emoção muito grande' Ponteiro assume a braçadeira em busca do 5º título do clube na Superliga

Em apresentação do elenco, na noite desta sexta-feira (14), o Minas anunciou Ricardo Lucarelli como o principal reforço para a temporada 2026/27. O ponteiro retorna ao clube de origem após 13 anos e assume a braçadeira de capitão.

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Lucarelli, aos 34 anos, volta ao Minas após duas temporadas atuando no JTEKT Stings Aichi, do Japão. No evento do clube mineiro, na Praça da Estação, em Belo Horizonte (BH), o capitão da Seleção Brasileira destacou a emoção de estar de volta e relembrou a importância do time nos primeiros passos de sua carreira.

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— Desde 2013 que eu não jogo aqui. Então, acho que vai ser um retorno muito especial. Hoje eu fui na Arena depois de tanto tempo. Foi uma emoção muito grande voltar para o lugar onde eu comecei, onde foi a primeira temporada em que eu realmente joguei como profissional, temporada essa que me mostrou para o Brasil. Acho que eu devo muito ao Minas exatamente por isso, porque foi aqui que eu comecei a minha jornada. Poder voltar para o lugar onde tudo começou é a realização de um sonho.

Além de Lucarelli, o elenco do Minas para a temporada 2026/27 conta com outros reforços que atualmente defendem a Seleção de Bernardinho, com foco na preparação para o Sul-Americano, em setembro. O ponteiro Honorato, o líbero Maique e o oposto Bryan, comandados pelo técnico Peu, também buscarão o 5º título do clube na Superliga.

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Maique comemora ponto do Brasil em jogo contra a França pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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Confira o elenco do Minas para a temporada 2026/27

LEVANTADORES

Thiaguinho

Matheus Winck

Henrique Veiga

OPOSTOS

Bryan

José Masso

PONTEIROS

Lucarelli

Honorato

Daniel Muniz

João Luzeiro

Diogo dos Anjos

CENTRAIS

Michel

Geovane

Pietro

Matheus Dobkowski

Lucas Cambuim

LÍBERO