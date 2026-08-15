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Opinião: disputa no UFC 330 abre caminho para cinturão inédito do Brasil

Carlos Prates surge como principal candidato para título, independente de resultado no sábado (15)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 08:00
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Carlos Prates é um dos destaques dos meio-médios do UFC (Foto: Divulgação/UFC)
Carlos Prates é um dos destaques dos meio-médios do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Mais um evento numerado anima a noite deste sábado (15) para os fãs de luta de todo o mundo. Para os brasileiros, além de acompanhar a defesa de cinturão de Mackenzie Dern, é importante ficar de olho na disputa entre o campeão Islam Makhachev e Ian Machado Garry. E o motivo é simples: ao que tudo indica, o próximo da fila pode ser Carlos Prates, que terá a chance de enfrentar quem sair vencedor do UFC 330.

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É inegável que o Brasil se tornou, ao longo dos anos, uma verdadeira potência no UFC. Da categoria mais leve à mais pesada, tanto no masculino quanto no feminino, o país já teve pelo menos um campeão em praticamente todas as divisões. Sim, quase todas. Embora os brasileiros historicamente brilhem dentro do octógono, nenhum deles foi capaz de conquistar o título dos meio-médios (até 77,1 kg).

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A oportunidade de Prates, então, chega em excelente momento. Primeiro, porque o Brasil vive uma fase delicada, com apenas um cinturão entre as 11 categorias da organização. A situação, somada à sequência positiva e ao tradicional show de "The Nightmare", pode ser justamente o que o país precisa para voltar a consumir e vibrar com o MMA – assim como aconteceu durante a era de Anderson Silva, por exemplo.

Mas, afinal, Carlos está garantido como próximo desafiante? A resposta simples é: não. Quem acompanha o esporte sabe que o cenário pode mudar de uma noite para outra. No entanto, também conhece a importância do hype em torno de uma luta ou de um lutador. E isso Prates tem de sobra.

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➡️ Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vez

Caso Bruce Buffer anuncie o "and still" e Makhachev permaneça com o cinturão dos meio-médios, as chances de Prates são boas, principalmente pelas últimas declarações do campeão. O russo, inclusive, já aprovou um possível duelo contra o "Bolo de Nutella" – apelido dado por Islam ao brasileiro – e classificou o confronto como "empolgante".

E se a vitória for de Machado Garry? Sinceramente, melhor ainda. A única derrota de Prates nas sete lutas que disputou desde sua estreia no UFC, em 2024, foi justamente para o atual desafiante. Nesse cenário, entra novamente em jogo um dos fatores que movimentam a organização de Dana White: o interesse do público. E todo mundo sabe que revanche vende bem, ainda mais quando envolve dois lutadores de alto nível.

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O destaque deste caso, apesar da derrota, continua sendo Carlos Prates. Para conquistar o title shot, expressão que pode ser traduzida literalmente como "chance de título", o brasileiro precisa de apenas uma coisa: continuar vencendo de forma impressionante. E isso "The Nightmare" faz como poucos. Nas sete vitórias que conquistou no UFC, o astro da Fighting Nerds venceu todas por nocaute – e todas renderam bônus de Performance da Noite.

Carlos Prates derrotou Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Ed Mulholland/Zuffa LLC/UFC)
Carlos Prates derrotou Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Ed Mulholland/Zuffa LLC/UFC)
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