Opinião: disputa no UFC 330 abre caminho para cinturão inédito do Brasil Carlos Prates surge como principal candidato para título, independente de resultado no sábado (15)

Mais um evento numerado anima a noite deste sábado (15) para os fãs de luta de todo o mundo. Para os brasileiros, além de acompanhar a defesa de cinturão de Mackenzie Dern, é importante ficar de olho na disputa entre o campeão Islam Makhachev e Ian Machado Garry. E o motivo é simples: ao que tudo indica, o próximo da fila pode ser Carlos Prates, que terá a chance de enfrentar quem sair vencedor do UFC 330.

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É inegável que o Brasil se tornou, ao longo dos anos, uma verdadeira potência no UFC. Da categoria mais leve à mais pesada, tanto no masculino quanto no feminino, o país já teve pelo menos um campeão em praticamente todas as divisões. Sim, quase todas. Embora os brasileiros historicamente brilhem dentro do octógono, nenhum deles foi capaz de conquistar o título dos meio-médios (até 77,1 kg).

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A oportunidade de Prates, então, chega em excelente momento. Primeiro, porque o Brasil vive uma fase delicada, com apenas um cinturão entre as 11 categorias da organização. A situação, somada à sequência positiva e ao tradicional show de "The Nightmare", pode ser justamente o que o país precisa para voltar a consumir e vibrar com o MMA – assim como aconteceu durante a era de Anderson Silva, por exemplo.

Mas, afinal, Carlos está garantido como próximo desafiante? A resposta simples é: não. Quem acompanha o esporte sabe que o cenário pode mudar de uma noite para outra. No entanto, também conhece a importância do hype em torno de uma luta ou de um lutador. E isso Prates tem de sobra.

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➡️ Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vez

Caso Bruce Buffer anuncie o "and still" e Makhachev permaneça com o cinturão dos meio-médios, as chances de Prates são boas, principalmente pelas últimas declarações do campeão. O russo, inclusive, já aprovou um possível duelo contra o "Bolo de Nutella" – apelido dado por Islam ao brasileiro – e classificou o confronto como "empolgante".

E se a vitória for de Machado Garry? Sinceramente, melhor ainda. A única derrota de Prates nas sete lutas que disputou desde sua estreia no UFC, em 2024, foi justamente para o atual desafiante. Nesse cenário, entra novamente em jogo um dos fatores que movimentam a organização de Dana White: o interesse do público. E todo mundo sabe que revanche vende bem, ainda mais quando envolve dois lutadores de alto nível.

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O destaque deste caso, apesar da derrota, continua sendo Carlos Prates. Para conquistar o title shot, expressão que pode ser traduzida literalmente como "chance de título", o brasileiro precisa de apenas uma coisa: continuar vencendo de forma impressionante. E isso "The Nightmare" faz como poucos. Nas sete vitórias que conquistou no UFC, o astro da Fighting Nerds venceu todas por nocaute – e todas renderam bônus de Performance da Noite.