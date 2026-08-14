Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CBV muda política e ameaça participação de Tifanny na Superliga

Entidade passa a seguir a Política do Comitê Olímpico Internacional (COI)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 18:10
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Tifanny defende o Osasco desde a temporada 2021
Tifanny defende o Osasco desde a temporada 2021 (Foto: Hermes de Paula/ CRF)

Nesta sexta-feira (14), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou as novas diretrizes quanto à elegibilidade de atletas para as competições da categoria feminina na modalidade. A partir de agora, a entidade se alinha às normas adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pela Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV). Assim, a participação no naipe feminino fica restrita a "atletas do sexo biológico feminino", excluindo Tifanny, jogadora transgênero do Osasco.

➡️ Superliga de vôlei terá novas regras na temporada 2026/27

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A CBV adere à política do Comitê Olímpico Internacional (COI). Com isso, as atletas farão teste de gênero, que determina a presença ou não do gene SRY (em inglês, Sex-determining Region Y), que atua como desencadeador do desenvolvimento masculino. Uma das exceções é para atletas que comprovem, por avaliação especializada, ter uma condição rara que impeça os efeitos da testosterona sobre o desempenho.

continua após a publicidade

A restrição internacional foi aprovada em setembro de 2025. No Brasil, a medida segue a Política de Proteção da Categoria Feminina do COI, publicada em março de 2026 e já aplicada na Liga das Nações deste ano.

— Com a mudança dos parâmetros internacionais e da responsabilidade institucional, a CBV buscou manter o alinhamento entre as regras que regem as competições nacionais com as hoje vigentes para as competições internacionais. A decisão da CBV se adequa ao COI e deixa nossos campeonatos equiparados com as competições internacionais — disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

continua após a publicidade

A norma já passa a valer nas seguintes competições da CBV: Superliga A e B (temporada 2026/27), Supercopa 2026, Copa Brasil 2027, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2027 (adulto), CBVP Challenger 2027 e nas respectivas edições seguintes durante a vigência da política.

Futuro de Tifanny é ameaçado

Primeira jogadora transgênero na elite do vôlei brasileiro, Tifanny defende o Osasco desde 2021. A jogadora se prepara para a disputa do Campeonato Paulista, que está fora do escopo da política da CBV. Mas sua participação na Superliga, principal compromisso da elite do voleibol brasileiro, pode ser impactada.

continua após a publicidade
Tifanny em quadra (Foto: Osasco)
Tifanny em quadra pelo Osasco (Foto: Osasco)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Vôlei

Sem Douglas Souza, Seleção Brasileira faz amistosos antes do Sul-Americano

Há 49 minutos
O ponteiro Adriano, do Campinas, encara o bloqueio na final da Superliga Masculina

Vôlei

Superliga de vôlei terá novas regras na temporada 2026/27

Há 4 horas
Lukas Bergmann está recuperado de lesão na coluna

Vôlei

Recuperado de lesão na coluna, Lukas Bergmann treina com a Seleção

Há 18 horas
Julia Kudiess sorri para a câmera, sentada e usando um casaco

Vôlei

Um mês após cirurgia, Julia Kudiess detalha recuperação

Há 1 dia
minas-tenis-clube-volei-feminino-sulamericano-2

Vôlei

Minas x Praia fazem clássico no Campeonato Mineiro em outubro

Há 2 dias
O técnico José Roberto Guimarães optou pelo time reserva para enfrentar a Tailândia

Vôlei

Zé Roberto é anunciado como novo técnico de Los Angeles na LOVB

Há 2 dias
Mais LANCE!
A ex-central Márcia Fu conquistou uma nova geração de fãs após participar de reality show

Das quadras à TV, Márcia Fu segue entregando entretenimento

De costas, Key Alves posa para foto segurando bola com a mão esquerda, em media day do Osasco

Sem Marcelle, Key Alves jogará pelo Osasco no Campeonato Paulista

Colagem de fotos de Macris, do Praia Clube (esquerda); Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo (centro); e Pri Heldes, do Fluminense (direita)

Sesc Flamengo, Praia Clube e Fluminense disputarão torneio antes da Superliga

Duas jogadoras do Brasil disputam a bola no meio da rede contra uma atleta da Argentina em jogo do Campeonato Mundial de vôlei feminino sub-17

Eliminado no Mundial sub-17 de vôlei, Brasil tem pior campanha da história na base

Jogadora da Espanha ataca contra o bloqueio de Vic Martini, ponteira da Seleção Brasileira feminina de vôlei sub-17, em jogo válido pelo Campeonato Mundial da categoria

Brasil leva virada no tie-break, sofre quarta derrota e cai no Mundial sub-17 de vôlei

Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei se reúnem no centro da quadra durante o jogo contra a Argentina, pela final da Copa Sul-Americana

Vice na Copa Sul-Americana liga alerta para futuro do Brasil no vôlei masculino

Atletas brasileiros durante a cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016

Rio 2016: Olimpíada sediada pelo Brasil completa dez anos

Seleção masculina de vôlei comemora ponto durante a Copa Sul-Americana

Brasil e Argentina disputam título da Copa Sul-Americana de vôlei

A ativista Malala Yousafzai segura uma bola de vôlei de praia no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Malala Yousafzai se arrisca no vôlei de praia

Ponteira da Seleção Brasileira feminina de vôlei sub-17, Meilani Akana ataca contra bloqueio de jogadoras do Japão em amistoso

Brasil sofre nova virada e emenda segunda derrota no Mundial sub-17 de vôlei

Osasco comemora ponto na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Osasco busca o 19º título do Campeonato Paulista de vôlei; veja tabela

Minas apresentou o técnico Leandro Vissotto (centro) e a oposta Jheovana (última à direita) Foto- Divulgação; MTC Vôlei

Minas apresenta novo técnico e confirma três reforços para a temporada

Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira

Gabi Guimarães é apontada como melhor ponteira do mundo por rivais durante a VNL