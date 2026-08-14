Sem Douglas Souza, Seleção Brasileira faz amistosos antes do Sul-Americano Bernardinho terá 15 atletas à disposição durante excursão, que passará por Japão, Itália e França

De olho na vaga para Los Angeles 2028, a Seleção Brasileira masculina de vôlei embarca neste domingo (16) para o Japão, onde começa uma série de amistosos preparatórios para o Campeonato Sul-Americano. Dos 16 jogadores convocados pelo técnico Bernardinho, apenas o ponteiro Douglas Souza não viajará para a excursão internacional, que também passará por Itália e França.

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De volta após pedir dispensa por motivos pessoais, Douglas permanecerá treinando no Centro de Desenvolvimento de Vôlei (CDV), em Saquarema. O jogador de 30 anos ficou de fora da última semana classificatória da Liga das Nações (VNL), que culminou na eliminação precoce do Brasil.

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Douglas Souza está de volta à Seleção após cinco anos (Foto: Volleyball World)

Recuperado de lesão, Lukas Bergmann viaja para amistosos

A base do grupo que estará à disposição nos compromissos internacionais é a mesma da VNL. A novidade fica por conta do retorno de Lukas Bergmann, recuperado de uma contusão na coluna que o tirou da competição. O ponteiro voltou a treinar com o restante do elenco esta semana.

Veja a lista completa

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Adriano

Lucarelli

Honorato

Arthur Bento

Lukas Bergmann

Douglas Souza*

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

*Não disputa os amistosos internacionais

Estão inscritos na lista larga o levantador Matheus Bieler, o oposto Chizoba, o ponteiro Maicon França e o central Yan. Os atletas podem ser efetivamente convocados em caso de corte ou dispensa de outro jogador.

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Lukas Bergmann realiza passe em Brasil x Canadá pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

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Programação da Seleção Brasileira

No Japão, a Seleção masculina fará dois amistosos contra a equipe anfitriã, líder da fase classificatória da última VNL com campanha invicta. Da preparação em solo asiático, a equipe brasileira segue para a disputa da FIPAV Cup Men Elite, na Itália, onde enfrentará os próprios italianos, além de Cuba e Alemanha.

A passagem pelo exterior termina na França, onde o Brasil fará mais dois jogos contra a seleção francesa, em Paris. Em seguida, o grupo retorna a Saquarema para finalizar a preparação visando o Sul-Americano, que acontece entre 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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A lista final para o torneio, que classificará o campeão para os Jogos Olímpicos, deverá ter 14 nomes. Assim, Bernardinho precisará cortar dois atletas ao fim do ciclo preparatório.

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