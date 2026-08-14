Sem Douglas Souza, Seleção Brasileira faz amistosos antes do Sul-Americano
Bernardinho terá 15 atletas à disposição durante excursão, que passará por Japão, Itália e França
De olho na vaga para Los Angeles 2028, a Seleção Brasileira masculina de vôlei embarca neste domingo (16) para o Japão, onde começa uma série de amistosos preparatórios para o Campeonato Sul-Americano. Dos 16 jogadores convocados pelo técnico Bernardinho, apenas o ponteiro Douglas Souza não viajará para a excursão internacional, que também passará por Itália e França.
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De volta após pedir dispensa por motivos pessoais, Douglas permanecerá treinando no Centro de Desenvolvimento de Vôlei (CDV), em Saquarema. O jogador de 30 anos ficou de fora da última semana classificatória da Liga das Nações (VNL), que culminou na eliminação precoce do Brasil.
Recuperado de lesão, Lukas Bergmann viaja para amistosos
A base do grupo que estará à disposição nos compromissos internacionais é a mesma da VNL. A novidade fica por conta do retorno de Lukas Bergmann, recuperado de uma contusão na coluna que o tirou da competição. O ponteiro voltou a treinar com o restante do elenco esta semana.
Veja a lista completa
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Adriano
- Lucarelli
- Honorato
- Arthur Bento
- Lukas Bergmann
- Douglas Souza*
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
*Não disputa os amistosos internacionais
Estão inscritos na lista larga o levantador Matheus Bieler, o oposto Chizoba, o ponteiro Maicon França e o central Yan. Os atletas podem ser efetivamente convocados em caso de corte ou dispensa de outro jogador.
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Programação da Seleção Brasileira
No Japão, a Seleção masculina fará dois amistosos contra a equipe anfitriã, líder da fase classificatória da última VNL com campanha invicta. Da preparação em solo asiático, a equipe brasileira segue para a disputa da FIPAV Cup Men Elite, na Itália, onde enfrentará os próprios italianos, além de Cuba e Alemanha.
A passagem pelo exterior termina na França, onde o Brasil fará mais dois jogos contra a seleção francesa, em Paris. Em seguida, o grupo retorna a Saquarema para finalizar a preparação visando o Sul-Americano, que acontece entre 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
A lista final para o torneio, que classificará o campeão para os Jogos Olímpicos, deverá ter 14 nomes. Assim, Bernardinho precisará cortar dois atletas ao fim do ciclo preparatório.
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