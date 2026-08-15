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Fabi, Valquíria e mais: nomes do vôlei prestam apoio a Tifanny

Jogadoras e atletas do vôlei se manifestaram nas redes sociais em defesa de Tifanny Abreu após nova política anunciada pela CBV

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 10:38
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Tifanny vai poder jogar a Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Reprodução X)
Tifanny vai poder jogar a Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Reprodução X)

A nova política da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para a participação de atletas transgêneros em competições provocou manifestações de apoio a Tifanny Abreu. Após o comunicado divulgado na sexta-feira (14), nomes do vôlei brasileiro, entre eles a bicampeã olímpica Fabi Alvim e a central Valquíria, companheira de equipe da oposta no Osasco, se pronunciaram nas redes sociais.

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A medida alinha a CBV às normas adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e estabelece que a participação no naipe feminino será restrita a atletas do sexo biológico feminino. Com a mudança, Tifanny, jogadora transgênero do Osasco, fica excluída das competições organizadas sob a nova regulamentação.

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Valquíria foi uma das primeiras atletas a se manifestar. Em publicação nos stories, a central escreveu: "Estou SEMPRE do teu lado, minha irmã".

Posteriormente, em entrevista ao Entrelinhas, a jogadora voltou a falar sobre o tema e destacou a amizade com Tifanny, além da defesa pelo respeito às pessoas trans.

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— Quando eu falo que sou a favor da luta trans, é porque não cabe na minha cabeça deixar uma pessoa à margem porque ela decidiu viver a vida dela da forma que quer — afirmou.

A central também ressaltou que sua relação com a companheira de Osasco vai além da identidade de gênero.

— Eu conheço a Tifanny e, para mim, ela não é a minha amiga trans, ela é a Tifanny. Ponto final. Eu entendo a luta dela e luto pela pessoa que ela é, pelo exemplo que ela representa e pelas regras que ela segue.

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Valquíria ainda criticou os ataques direcionados a pessoas trans e cobrou mais responsabilidade de figuras públicas e do ambiente esportivo diante de discursos de ódio.

— Tem gente que quer tirar a própria vida por causa disso. Se a gente não começar a mostrar que essas pequenas coisas também são absurdas, nada vai melhorar. Espero que a gente tenha cada vez mais igualdade e respeito pelo próximo — disse.

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➡️ Veja o posicionamento do Osasco

Fabi, Callie e Michel também se manifestam

A bicampeã olímpica Fabi Alvim também reagiu à mudança na política da CBV. Em uma publicação nas redes sociais, a ex-líbero compartilhou uma frase do poeta Manoel de Barros: "Mais fácil fazer da tolice um presente do que da sensatez".

Callie, ex-central do Osasco e antiga companheira de clube de Tifanny, também demonstrou apoio. A jogadora repostou uma publicação com a mensagem "Conte conosco, Tifanny" e escreveu: "Love you".

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Quem também deixou uma mensagem foi Michel Saraiva, jogador do Minas Tênis Clube. Nos comentários da publicação do Osasco sobre a nota oficial, o atleta escreveu:

— Força, Tifanny. Amo sua vida! Tamo junto.

Tifanny foi eleita a melhor jogadora da partida
Tifanny foi eleita a melhor jogadora da partida (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

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