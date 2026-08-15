Dana White explica por que Makhachev não é o maior da história Presidente do UFC reconhece feitos do russo, mas cita única derrota ao discutir posto de maior da história

Islam Makhachev terá a chance de ampliar ainda mais seu legado no MMA neste sábado (15), no UFC 330, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Atual campeão dos meio-médios, o russo enfrenta Ian Garry e pode alcançar um feito histórico: superar Anderson Silva e assumir sozinho a maior sequência de vitórias da história do UFC.

Apesar do currículo impressionante, Dana White ainda não considera Makhachev o maior lutador de todos os tempos. Em entrevista ao TMZ Sports, o presidente do UFC apontou a única derrota do russo na carreira como um fator que, em sua avaliação, o mantém fora do topo dessa discussão.

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Makhachev sofreu seu único revés no UFC em 2015, quando foi nocauteado pelo brasileiro Adriano Martins ainda no primeiro round. Desde então, construiu uma longa sequência de vitórias e se consolidou como um dos principais nomes da organização.

Dana White, porém, reconheceu que uma vitória sobre Ian Garry pode mudar ainda mais o tamanho da discussão. Caso vença, Makhachev chegará à 17ª vitória consecutiva e ultrapassará a marca que pertence a Anderson Silva há 14 anos.

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— Se ele não tivesse aquela derrota, provavelmente estaríamos falando dele como o maior de todos os tempos neste momento. Quando você olha para tudo o que está em jogo neste fim de semana, incluindo a possibilidade de quebrar o recorde de Anderson Silva, é impressionante. Ele já possui uma enorme quantidade de recordes no UFC — afirmou Dana White.

O dirigente também destacou que Makhachev pode se aproximar definitivamente do debate sobre o maior lutador da história caso mantenha sua trajetória vitoriosa.

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— Dependendo do que acontecer agora, ele pode entrar ainda mais forte nessa conversa sobre quem é o maior de todos os tempos. Se conseguir superar o recorde de Anderson Silva no sábado, sua lista de conquistas continuará crescendo — completou.

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Trajetória de Makhachev no UFC

Aos 34 anos, Islam Makhachev já construiu uma das carreiras mais marcantes da história recente do UFC. Ex-campeão dos leves e atual detentor do cinturão dos meio-médios, o russo conquistou títulos em duas categorias diferentes.

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No peso-leve, Makhachev realizou quatro defesas de cinturão, estabelecendo o recorde da divisão. Sua trajetória profissional no MMA começou em 2010, enquanto a estreia no UFC aconteceu cinco anos depois.

Com 28 vitórias e apenas uma derrota no cartel, o russo acumulou triunfos sobre alguns dos principais nomes do esporte. Entre eles estão Alexander Volkanovski, derrotado duas vezes, além de Arman Tsarukyan, Charles do Bronx, Dustin Poirier, Jack Della Maddalena e Renato Moicano.

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Islam Makhachev vence Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

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