Dana White explica por que Makhachev não é o maior da história
Presidente do UFC reconhece feitos do russo, mas cita única derrota ao discutir posto de maior da história
Islam Makhachev terá a chance de ampliar ainda mais seu legado no MMA neste sábado (15), no UFC 330, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Atual campeão dos meio-médios, o russo enfrenta Ian Garry e pode alcançar um feito histórico: superar Anderson Silva e assumir sozinho a maior sequência de vitórias da história do UFC.
Apesar do currículo impressionante, Dana White ainda não considera Makhachev o maior lutador de todos os tempos. Em entrevista ao TMZ Sports, o presidente do UFC apontou a única derrota do russo na carreira como um fator que, em sua avaliação, o mantém fora do topo dessa discussão.
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Makhachev sofreu seu único revés no UFC em 2015, quando foi nocauteado pelo brasileiro Adriano Martins ainda no primeiro round. Desde então, construiu uma longa sequência de vitórias e se consolidou como um dos principais nomes da organização.
Dana White, porém, reconheceu que uma vitória sobre Ian Garry pode mudar ainda mais o tamanho da discussão. Caso vença, Makhachev chegará à 17ª vitória consecutiva e ultrapassará a marca que pertence a Anderson Silva há 14 anos.
— Se ele não tivesse aquela derrota, provavelmente estaríamos falando dele como o maior de todos os tempos neste momento. Quando você olha para tudo o que está em jogo neste fim de semana, incluindo a possibilidade de quebrar o recorde de Anderson Silva, é impressionante. Ele já possui uma enorme quantidade de recordes no UFC — afirmou Dana White.
O dirigente também destacou que Makhachev pode se aproximar definitivamente do debate sobre o maior lutador da história caso mantenha sua trajetória vitoriosa.
— Dependendo do que acontecer agora, ele pode entrar ainda mais forte nessa conversa sobre quem é o maior de todos os tempos. Se conseguir superar o recorde de Anderson Silva no sábado, sua lista de conquistas continuará crescendo — completou.
➡️ Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vez
Trajetória de Makhachev no UFC
Aos 34 anos, Islam Makhachev já construiu uma das carreiras mais marcantes da história recente do UFC. Ex-campeão dos leves e atual detentor do cinturão dos meio-médios, o russo conquistou títulos em duas categorias diferentes.
No peso-leve, Makhachev realizou quatro defesas de cinturão, estabelecendo o recorde da divisão. Sua trajetória profissional no MMA começou em 2010, enquanto a estreia no UFC aconteceu cinco anos depois.
Com 28 vitórias e apenas uma derrota no cartel, o russo acumulou triunfos sobre alguns dos principais nomes do esporte. Entre eles estão Alexander Volkanovski, derrotado duas vezes, além de Arman Tsarukyan, Charles do Bronx, Dustin Poirier, Jack Della Maddalena e Renato Moicano.
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