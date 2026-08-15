VÍDEO: Pantoja perde a paciência com Van e promete acerto de contas no UFC 331
Pantoja se irritou com as provocações de Joshua Van, avançou contra o rival e precisou ser contido por Dana White durante coletiva do UFC 331
O clima esquentou entre Alexandre Pantoja e Joshua Van durante a coletiva de imprensa do UFC 331, realizada nesta sexta-feira (14), na Filadélfia, nos Estados Unidos. O brasileiro, ex-campeão dos moscas, se irritou com as provocações do atual detentor do cinturão, discutiu com o rival e chegou a avançar em sua direção, sendo contido por Dana White.
Pantoja e Van se reencontrarão no octógono no dia 19 de setembro, na Califórnia, em uma revanche. No primeiro duelo, realizado em dezembro, o brasileiro sofreu uma grave lesão no braço e acabou perdendo o título para o lutador de Mianmar.
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Durante a coletiva, Van afirmou que repetiria a vitória independentemente da lesão sofrida pelo brasileiro. A declaração não agradou Pantoja, que exigiu respeito e respondeu de forma dura.
— Primeiro, acho que ele precisa lavar a boca. Respeite de onde eu venho. Sou do Brasil e, no Brasil, é melhor tomar cuidado com o que fala. Senão, pode acabar perdendo os dentes. Perdi o cinturão e ele é o campeão, mas, como homem, ele não me venceu. No dia 19 de setembro teremos a chance de resolver isso — afirmou Pantoja.
A troca de farpas continuou quando o brasileiro tentava falar sobre sua trajetória no MMA. Van interrompeu o rival e pediu que ele se concentrasse na luta, aumentando ainda mais a tensão no palco.
— Quando alguém estiver falando, você fica quieto — respondeu Pantoja.
Van seguiu provocando e questionou o que o brasileiro faria diante das ofensas. Irritado, o ex-campeão voltou a lembrar a data da revanche.
— Dia 19 de setembro. Você vai ficar trancado no octógono comigo — disparou.
ALEXANDRE PANTOJA AND JOSHUA VAN GET HEATED AT THE PRESS CONFERENCE 😳— Championship Rounds (@ChampRDS) August 14, 2026
🗣️ Alexandre Pantoja: "First, he needs to watch his mouth. Like a man, you did not defeat me."
🗣️ Joshua Van: "Bro talk about the fight on September 19.
🗣️ Alexandre Pantoja: "When someone talks, you shut… pic.twitter.com/1Qgi11Kevm
Pantoja cobra respeito e promete resposta no octógono
Em outro momento da coletiva, Joshua Van ironizou o estado emocional do brasileiro e afirmou que Pantoja estava incomodado por ter perdido o cinturão. O veterano respondeu dizendo que se sente mais confortável dentro do octógono do que diante do microfone e voltou a citar as circunstâncias do primeiro confronto.
Segundo Pantoja, Van percebeu a gravidade da lesão em seu braço durante a luta e aproveitou o momento de fragilidade do adversário. O brasileiro, porém, garantiu que terá a oportunidade de mostrar sua recuperação na revanche.
A discussão voltou a sair do controle quando Van interrompeu novamente o rival. Pantoja mandou o campeão se calar e cobrou uma postura mais respeitosa.
— Quando sofri a lesão no braço, ele percebeu o que estava acontecendo. No dia 19 de setembro, vou ter a oportunidade de acabar com todas as dúvidas. Aprenda a respeitar e a ficar de boca fechada — afirmou.
A tensão aumentou ainda mais na parte final da entrevista. Pantoja acusou Van de criar uma imagem de durão e afirmou acreditar que o campeão demonstra medo. O rival rebateu imediatamente, garantindo que não teme ninguém. O brasileiro, então, reforçou que considera a derrota anterior consequência da lesão, e não da superioridade do adversário.
— Não perdi meu cinturão porque alguém me venceu. Perdi por causa do acidente. Se Joshua quer provar que consegue me derrotar, terá até o dia 19 de setembro para fazer isso — declarou.
Pantoja também destacou sua trajetória na categoria, lembrou as quatro defesas de cinturão realizadas antes de perder o título e afirmou esperar enfrentar a melhor versão do rival.
— Trabalhei muito para conquistar esse cinturão e consegui defendê-lo quatro vezes. Agora quero descobrir se você é um homem de verdade — concluiu.
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