Ian Garry promete destronar Makhachev antes do UFC 330 Makhachev e Ian Machado Garry trocaram provocações na última encarada antes da disputa pelo cinturão dos meio-médios no UFC 330

Islam Makhachev e Ian Machado Garry protagonizaram a última encarada antes do UFC 330 e aproveitaram o encontro para trocar provocações. Os dois se enfrentam neste sábado (15), na Filadélfia, pelo cinturão dos meio-médios, na luta principal do evento.

O confronto coloca frente a frente dois atletas em busca de marcas importantes. Garry terá a oportunidade de conquistar seu primeiro título no UFC diante do atual número 1 do ranking peso por peso. Já Makhachev pode ampliar sua sequência de vitórias e alcançar um novo recorde na história da organização.

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Durante a pesagem cerimonial realizada na sexta-feira (14), os lutadores ficaram frente a frente pela última vez antes do combate. Além da encarada, ambos deixaram mensagens confiantes para o adversário e para o público.

Ian Machado Garry destacou a importância do desafio e afirmou que uma vitória sobre Makhachev não deixaria espaço para questionamentos sobre sua posição entre os grandes nomes do esporte.

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— Amanhã à noite, terei a oportunidade de lutar contra o melhor lutador do planeta neste momento. Todos o consideram o número 1 do mundo. Quando eu vencê-lo, não haverá desculpas. Este será o início de um legado dominante para mim — afirmou o irlandês.

Garry também ressaltou o peso do confronto e classificou a luta como um encontro entre dois grandes nomes do MMA.

— Quero que todos entendam o que está em jogo. Serão dois dos maiores lutadores deste esporte frente a frente. O público terá a chance de testemunhar isso ao vivo — completou.

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Makhachev, por outro lado, foi mais direto ao falar sobre o rival. O campeão tratou Garry como mais um obstáculo em sua trajetória e garantiu estar preparado para o duelo.

— Ele é apenas o próximo alvo. Estou pronto e vou fazer todos esses fãs felizes amanhã — disse Makhachev.

➡️ Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vez

Ian Machado Garry é brasileiro de coração

Ian Machado Garry representa a Irlanda no UFC, mas sua ligação com o Brasil vai além da admiração. Casado com a brasileira Layla Machado, o desafiante ao cinturão dos meio-médios adotou o sobrenome da esposa e criou uma relação cada vez mais próxima com o país.

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Antes de enfrentar Islam Makhachev pelo título dos meio-médios no UFC 330, Garry chega ao maior desafio de sua carreira carregando também um pouco da identidade brasileira. A conexão do lutador com o país se estende até mesmo ao idioma: ele fala português e, em diferentes ocasiões, já demonstrou carinho pela cultura nacional.

Ao longo da carreira, o irlandês também brincou com a proximidade que criou com o Brasil. Em tom descontraído, chegou a afirmar que, pela relação construída com o país, merecia até mesmo ter um CPF e um passaporte brasileiros.

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Ian Garry em pesagem do UFC (Foto: Reprodução/ Instagram @iangarry)

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