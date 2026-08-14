UFC relembra encontro emocionante de Mackenzie Dern com filha: para Moa
Lutadora brasileira defende o cinturão contra a canadense Robertson no sábado
Em outubro do ano passado, Mackenzie Dern viveu fortes emoções e em dose dupla. Afinal, logo após conquistar o cinturão do peso-palha, a brasileira teve um encontro emocionante com a filha, Moa. Neste sábado, a campeã volta à cena, desta vez para enfrentar a canadense Gillian Robertson, na Filadélfia, no UFC 330.
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- Preciso ver Moa. Isso é para Moa, é incrível - foram as primeiras palavras da lutadora, que nasceu nos EUA e se naturalizou brasileira, após derrotar a compatriota Virna Jandiroba, em Abu Dhabi, por decisão unânime dos juízes.
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Mackenzie buscará, no sábado, a 17ª vitória em 22 lutas de MMA na carreira. Quando conquistou o cinturão, o encontro emocionante com a filha recebeu muitos aplausos do público. Após abraçar Moa, a mãe lhe entregou o cinturão. Em seguida, as duas fizeram o número 1, posição que a lutadora tentará manter na Filadélfia. Confira abaixo o reencontro:
"This is for Moa." 🏆— UFC (@ufc) August 14, 2026
We will never forget the moment @MackenzieDern became champion!
[ #UFC330 | LIVE SAT AUG 15 | 9pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/9ztDyxCUAF
No UFC, a campeã do peso-palha acumula cinco triunfos por finalização, enquanto a adversária tem sete. A canadense, aliás, vem de cinco vitórias seguidas na organização. Dern sabe que todo cuidado será pouco na Filadélfia:
- Ela é alguém com quem não posso ser displicente no grappling. Sei que ela vai atacar meu pescoço. Não quero deixá-la chegar a uma posição favorável, porque posso ser finalizada ou ela pode segurar a posição até o fim do round e talvez conquistá-lo. Existe esse perigo tanto de ser finalizada quanto de perder a luta por uma questão estratégica.
Além de Mackenzie, que faz a co-luta principal do UFC 330, mais seis brasileiros subirão ao octógono no sábado. Kauê Fernandes faz a luta preliminar diante do americano Jalin Turner, Edson Barboza encara o argentino Esteban Ribovics, Eduardo Chapolin desafia o anfitrião Charles Johnson, Vicente Luque mede forças com outro atleta da casa, Tresean Gore, enquanto Rafael Tobias e Lucas Fernando farão um combate 100% de lutadores do país.
CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília)
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry – disputa pelo cinturão
- Peso palha (até 52,2 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson – disputa pelo cinturão
- Peso leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes
- Peso médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus
- Peso leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics
CARD PRELIMINAR (18h30, horário de Brasília)
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez
- Peso casado (até 58,9 kg): Charles Johnson x Eduardo Chapolin
- Peso médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico
- Peso médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore
- Peso meio-pesado (até 93 kg): Rafael Bipolar x Lucas Fernando
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai
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