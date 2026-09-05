Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Opinião: Gasly vai do inferno ao céu na Itália com pole inédita na F1

Francês perde pódio em Mônaco e responde com feito inédito em Monza

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 15:15
Favorite o Lance! no Google
Pierre Gasly em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Pierre Gasly em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Poucas horas foram suficientes para Pierre Gasly viver dois sentimentos completamente diferentes na Fórmula 1. Na sexta-feira (4), o francês recebeu a notícia de que voltaria a perder o terceiro lugar conquistado no Grande Prêmio de Mônaco, depois de uma nova decisão sobre as punições aplicadas na corrida. No sábado (5), porém, veio a resposta dentro da pista: uma volta histórica em Monza e a primeira pole position da carreira.

➡️ Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

A história começou meses antes, no GP de Mônaco. Gasly cruzou a linha de chegada entre os três primeiros, mas duas punições o derrubaram para a sétima colocação. A Alpine contestou a decisão, apresentou novas evidências e conseguiu recuperar o pódio após uma revisão da FIA.

continua após a publicidade

A comemoração, no entanto, não durou para sempre. No primeiro dia de atividades na Itália, uma nova decisão tirou novamente o francês do terceiro lugar e devolveu o troféu a Isack Hadjar. Gasly, assim, viu a posição no pódio escapar mais uma vez às vésperas do fim de semana em Monza.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gasly responde com pole inédita

Menos de 24 horas depois, o piloto da Alpine voltou a ser protagonista. A equipe chegou ao GP da Itália com atualizações no carro e Gasly mostrou desde o início da classificação que poderia surpreender. O francês terminou o Q1 na liderança, voltou a aparecer entre os primeiros no Q2 e chegou ao momento decisivo como uma das grandes incógnitas da disputa pela pole.

continua após a publicidade

No Q3, as Mercedes pareciam ter o controle da classificação. George Russell assumiu a liderança provisória, com Oscar Piastri logo atrás, enquanto Gasly aparecia em terceiro. Mas a última tentativa mudou completamente o cenário. E que tentativa!

Piastri rodou e perdeu a chance de melhorar, enquanto outros pilotos também não conseguiram superar as próprias marcas. Gasly, por outro lado, encontrou tempo onde ninguém esperava. O francês superou Russell e colocou a Alpine na pole position do Grande Prêmio da Itália.

continua após a publicidade
Pierre Gasly comemora pole no GP da Itália pela F1 2026
Pierre Gasly comemora pole no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Depois de começar o fim de semana com a perda de um troféu, Gasly terminou o sábado com um feito que ninguém poderá tirar dele: a primeira pole position da carreira na Fórmula 1. Do pódio perdido em Mônaco ao topo do grid em Monza, o francês viveu, em menos de um dia, uma verdadeira viagem do inferno ao céu.

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

GP da Itália: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Há 33 minutos
Pierre Gasly comemora pole no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Pierre Gasly supera Mercedes e conquista primeira pole na F1 em GP da Itália

Há 2 horas
Gabriel Bortoleto, de capacete no carro, participa do único treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1

Fórmula 1

Apenas 1 milésimo elimina Gabriel Bortoleto da classificação da F1 no GP da Itália

Há 3 horas
Com George Russell na frente, grid da F1 em ação no GP da Holanda

Fórmula 1

Volta a volta da pole de Gasly no GP da Itália pela F1 2026

Há 4 horas
Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Fórmula 1

Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

Há 4 horas
O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2

Fórmula 1

Apesar da pole, Rafa Câmara é atingido e abandona sprint da F2

Há 5 horas
Mais LANCE!
Carro de Max Verstappen é fotografado em alta velocidade durante a classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

Com batida de Hamilton e Verstappen, Russell lidera TL 3 na Itália pela F1

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste sábado (5)

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

Gabriel Bortoleto vê desempenho cair em treinos iniciais da F1 em Monza

Kimi Antonelli vence o GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Antonelli xinga Bortoleto em treino da F1: 'Que idiota'

Max Verstappen em ação no GP da Holanda pela F1 2026

Russell supera Leclerc no treino livre 2 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 15º

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Yuki Tsunoda e Pierre Gasly em ação no GP dos Estados Unidos pela F1 2025

F1 volta atrás em punição, e piloto perde troféu do GP de Mônaco

Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 8º

Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)

De boné, Max Verstappen coça o queixo durante coletiva de imprensa no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1

F1: Verstappen vê Red Bull sem chance de 'milagre' no GP da Itália

Lando Norris posa com carro da LN4 Fusion, equipe da Fórmula 1

'Um sonho': Lando Norris funda equipe da F3 e busca F2 ainda em 2027

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Rafael Câmara supera titular da Haas em teste e mira F1 2027

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

'Não tenho nada a perder', dispara Antonelli após punição na F1