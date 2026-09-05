Opinião: Gasly vai do inferno ao céu na Itália com pole inédita na F1
Francês perde pódio em Mônaco e responde com feito inédito em Monza
Poucas horas foram suficientes para Pierre Gasly viver dois sentimentos completamente diferentes na Fórmula 1. Na sexta-feira (4), o francês recebeu a notícia de que voltaria a perder o terceiro lugar conquistado no Grande Prêmio de Mônaco, depois de uma nova decisão sobre as punições aplicadas na corrida. No sábado (5), porém, veio a resposta dentro da pista: uma volta histórica em Monza e a primeira pole position da carreira.
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A história começou meses antes, no GP de Mônaco. Gasly cruzou a linha de chegada entre os três primeiros, mas duas punições o derrubaram para a sétima colocação. A Alpine contestou a decisão, apresentou novas evidências e conseguiu recuperar o pódio após uma revisão da FIA.
A comemoração, no entanto, não durou para sempre. No primeiro dia de atividades na Itália, uma nova decisão tirou novamente o francês do terceiro lugar e devolveu o troféu a Isack Hadjar. Gasly, assim, viu a posição no pódio escapar mais uma vez às vésperas do fim de semana em Monza.
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Gasly responde com pole inédita
Menos de 24 horas depois, o piloto da Alpine voltou a ser protagonista. A equipe chegou ao GP da Itália com atualizações no carro e Gasly mostrou desde o início da classificação que poderia surpreender. O francês terminou o Q1 na liderança, voltou a aparecer entre os primeiros no Q2 e chegou ao momento decisivo como uma das grandes incógnitas da disputa pela pole.
No Q3, as Mercedes pareciam ter o controle da classificação. George Russell assumiu a liderança provisória, com Oscar Piastri logo atrás, enquanto Gasly aparecia em terceiro. Mas a última tentativa mudou completamente o cenário. E que tentativa!
Piastri rodou e perdeu a chance de melhorar, enquanto outros pilotos também não conseguiram superar as próprias marcas. Gasly, por outro lado, encontrou tempo onde ninguém esperava. O francês superou Russell e colocou a Alpine na pole position do Grande Prêmio da Itália.
Depois de começar o fim de semana com a perda de um troféu, Gasly terminou o sábado com um feito que ninguém poderá tirar dele: a primeira pole position da carreira na Fórmula 1. Do pódio perdido em Mônaco ao topo do grid em Monza, o francês viveu, em menos de um dia, uma verdadeira viagem do inferno ao céu.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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