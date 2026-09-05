A Fórmula 1 chega à 13ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (6). Pierre Gasly garantiu a pole position em Monza após superar George Russell e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 10ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.

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Veja grid de largada na Itália

Posição Piloto Tempo 1 Pierre Gasly 1:21.786 2 George Russell +0.060s 3 Oscar Piastri +0.180s 4 Charles Leclerc +0.218s 5 Lewis Hamilton +0.225s 6 Max Verstappen +0.284s 7 Kimi Antonelli +0.307s 8 Franco Colapinto +0.434s 9 Lando Norris +0.470s 10 Arvid Lindblad +0.500s 11 Gabriel Bortoleto +0.731s 12 Oliver Bearman +0.970s 13 Nico Hulkenberg +0.993s 14 Liam Lawson +1.035s 15 Carlos Sainz +1.667s 16 Esteban Ocon +1.668s 17 Yuki Tsunoda +1.969s 18 Alexander Albon +2.570s 19 Valtteri Bottas +2.578s 20 Sergio Pérez +2.813s 21 Fernando Alonso +3.364s 22 Lance Stroll +3.436s

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Desempenho do brasileiro em Monza

O brasileiro começou a classificação mostrando bom ritmo. No Q1, chegou a aparecer entre os três primeiros colocados e garantiu a vaga na segunda parte da sessão sem grandes dificuldades. Ao fim dos 18 minutos, Bortoleto registrou o 12º melhor tempo e avançou, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, também conseguiu seguir na disputa.

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No Q2, porém, a margem para erros diminuiu ainda mais. Bortoleto chegou à reta final da sessão, próximo da zona de classificação para o Q3, e voltou à pista em busca de uma última tentativa. O brasileiro conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para garantir presença entre os dez primeiros.

Com o cronômetro zerado, Hamilton apareceu na 10ª colocação e tirou Bortoleto da zona de classificação. O piloto da Audi terminou a sessão com apenas 0s001 de diferença para o heptacampeão mundial e, por muito pouco, ficou fora do Q3.

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A posição de largada, porém, será ainda melhor para Bortoleto. Kimi Antonelli vai sofrer uma punição por mudanças na unidade de potência do carro e terá de largar do fim do pelotão. Com isso, o brasileiro ganha uma posição e sai da 10ª colocação no GP da Itália.

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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