GP da Itália: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
George Russell e Oscar Piastri lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 10º
A Fórmula 1 chega à 13ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (6). Pierre Gasly garantiu a pole position em Monza após superar George Russell e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 10ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.
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Veja grid de largada na Itália
|Posição
|Piloto
|Tempo
1
Pierre Gasly
1:21.786
2
George Russell
+0.060s
3
Oscar Piastri
+0.180s
4
Charles Leclerc
+0.218s
5
Lewis Hamilton
+0.225s
6
Max Verstappen
+0.284s
7
Kimi Antonelli
+0.307s
8
Franco Colapinto
+0.434s
9
Lando Norris
+0.470s
10
Arvid Lindblad
+0.500s
11
Gabriel Bortoleto
+0.731s
12
Oliver Bearman
+0.970s
13
Nico Hulkenberg
+0.993s
14
Liam Lawson
+1.035s
15
Carlos Sainz
+1.667s
16
Esteban Ocon
+1.668s
17
Yuki Tsunoda
+1.969s
18
Alexander Albon
+2.570s
19
Valtteri Bottas
+2.578s
20
Sergio Pérez
+2.813s
21
Fernando Alonso
+3.364s
22
Lance Stroll
+3.436s
➡️ Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1
Desempenho do brasileiro em Monza
O brasileiro começou a classificação mostrando bom ritmo. No Q1, chegou a aparecer entre os três primeiros colocados e garantiu a vaga na segunda parte da sessão sem grandes dificuldades. Ao fim dos 18 minutos, Bortoleto registrou o 12º melhor tempo e avançou, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, também conseguiu seguir na disputa.
No Q2, porém, a margem para erros diminuiu ainda mais. Bortoleto chegou à reta final da sessão, próximo da zona de classificação para o Q3, e voltou à pista em busca de uma última tentativa. O brasileiro conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para garantir presença entre os dez primeiros.
Com o cronômetro zerado, Hamilton apareceu na 10ª colocação e tirou Bortoleto da zona de classificação. O piloto da Audi terminou a sessão com apenas 0s001 de diferença para o heptacampeão mundial e, por muito pouco, ficou fora do Q3.
A posição de largada, porém, será ainda melhor para Bortoleto. Kimi Antonelli vai sofrer uma punição por mudanças na unidade de potência do carro e terá de largar do fim do pelotão. Com isso, o brasileiro ganha uma posição e sai da 10ª colocação no GP da Itália.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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