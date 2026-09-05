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GP da Itália: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

George Russell e Oscar Piastri lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 10º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 14:46
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Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A Fórmula 1 chega à 13ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (6). Pierre Gasly garantiu a pole position em Monza após superar George Russell e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 10ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.

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Veja grid de largada na Itália

PosiçãoPilotoTempo

1

Pierre Gasly

1:21.786

2

George Russell

+0.060s

3

Oscar Piastri

+0.180s

4

Charles Leclerc

+0.218s

5

Lewis Hamilton

+0.225s

6

Max Verstappen

+0.284s

7

Kimi Antonelli

+0.307s

8

Franco Colapinto

+0.434s

9

Lando Norris

+0.470s

10

Arvid Lindblad

+0.500s

11

Gabriel Bortoleto

+0.731s

12

Oliver Bearman

+0.970s

13

Nico Hulkenberg

+0.993s

14

Liam Lawson

+1.035s

15

Carlos Sainz

+1.667s

16

Esteban Ocon

+1.668s

17

Yuki Tsunoda

+1.969s

18

Alexander Albon

+2.570s

19

Valtteri Bottas

+2.578s

20

Sergio Pérez

+2.813s

21

Fernando Alonso

+3.364s

22

Lance Stroll

+3.436s

➡️ Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

Desempenho do brasileiro em Monza

O brasileiro começou a classificação mostrando bom ritmo. No Q1, chegou a aparecer entre os três primeiros colocados e garantiu a vaga na segunda parte da sessão sem grandes dificuldades. Ao fim dos 18 minutos, Bortoleto registrou o 12º melhor tempo e avançou, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, também conseguiu seguir na disputa.

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No Q2, porém, a margem para erros diminuiu ainda mais. Bortoleto chegou à reta final da sessão, próximo da zona de classificação para o Q3, e voltou à pista em busca de uma última tentativa. O brasileiro conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para garantir presença entre os dez primeiros.

Com o cronômetro zerado, Hamilton apareceu na 10ª colocação e tirou Bortoleto da zona de classificação. O piloto da Audi terminou a sessão com apenas 0s001 de diferença para o heptacampeão mundial e, por muito pouco, ficou fora do Q3.

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A posição de largada, porém, será ainda melhor para Bortoleto. Kimi Antonelli vai sofrer uma punição por mudanças na unidade de potência do carro e terá de largar do fim do pelotão. Com isso, o brasileiro ganha uma posição e sai da 10ª colocação no GP da Itália.

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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