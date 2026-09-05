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Alison dos Santos é campeão da Diamond League nos 400m com barreiras

Recordista mundial da prova vence a última etapa com 46s70 e conquista o terceiro título mundial da carreira

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 17:21
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alison dos Santos após a vitória na etapa de Bruxelas da Diamond League 2026
Alison dos Santos é tricampeão da Diamond League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Tricampeão! Alison dos Santos, o Piu, detentor do recorde mundial dos 400m com barreiras, confirmou o favoritismo e levou o título geral da Diamond League 2026 neste sábado (5). O velocista brasileiro não tomou conhecimento dos rivais e fez uma performance dominante, marcando seu terceiro melhor tempo no ano. Os 46s70 alcançados em Bruxelas, na Bélgica, renderam a sétima vitória do recordista da prova na temporada.

Matheus Lima cruzou a linha de chegada em terceiro, com marca de 48s18, e completou a dobradinha brasileira no pódio. O americano Trevor Bassitt, com 48s03, ficou com o vice-campeonato.

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O sétimo ouro de Alison dos Santos no ano veio embalado pelo recorde mundial recém-batido nos 400m com barreiras, na etapa de Zurique, na Suíça. Na ocasião, o brasileiro concluiu a prova em 45s80, superando o norueguês Karsten Warholm, principal rival e antigo dono da melhor marca, de 45s94.

Foi a terceira vez que Alison levou o Brasil ao topo da Diamond League. O Piu também foi campeão nas edições de 2022 e 2024.

Alison dos Santos salta durante prova dos 400m com barreiras na etapa de Bruxelas da Diamond League
Alison dos Santos em ação na etapa de Bruxelas da Diamond League 2026 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Resultados de Alison dos Santos na Diamond League 2026

Xangai (CHN) - 16/05: campeão nos 300m com barreiras (33.01s)

Xiamen (CHN) - 23/05: campeão nos 400m com barreiras (46.72s)

Estocolmo (SUE) - 07/06: campeão nos 400m com barreiras (47.11s)

Oslo (NOR) - 10/06: campeão nos 400m com barreiras (46.89s)

Silésia (POL) - 23/08: campeão nos 400m com barreiras (46s43)

Zurique (SUI) - 27/08: campeão nos 400m com barreiras (45s80)*

Bruxelas (BEL) - 05/09: campeão nos 400m com barreiras (46s70)

*Recorde mundial

➡️ Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

➡️ Alison dos Santos: da promessa ao topo do atletismo mundial

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