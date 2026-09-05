Alison dos Santos é campeão da Diamond League nos 400m com barreiras
Recordista mundial da prova vence a última etapa com 46s70 e conquista o terceiro título mundial da carreira
Tricampeão! Alison dos Santos, o Piu, detentor do recorde mundial dos 400m com barreiras, confirmou o favoritismo e levou o título geral da Diamond League 2026 neste sábado (5). O velocista brasileiro não tomou conhecimento dos rivais e fez uma performance dominante, marcando seu terceiro melhor tempo no ano. Os 46s70 alcançados em Bruxelas, na Bélgica, renderam a sétima vitória do recordista da prova na temporada.
Matheus Lima cruzou a linha de chegada em terceiro, com marca de 48s18, e completou a dobradinha brasileira no pódio. O americano Trevor Bassitt, com 48s03, ficou com o vice-campeonato.
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O sétimo ouro de Alison dos Santos no ano veio embalado pelo recorde mundial recém-batido nos 400m com barreiras, na etapa de Zurique, na Suíça. Na ocasião, o brasileiro concluiu a prova em 45s80, superando o norueguês Karsten Warholm, principal rival e antigo dono da melhor marca, de 45s94.
Foi a terceira vez que Alison levou o Brasil ao topo da Diamond League. O Piu também foi campeão nas edições de 2022 e 2024.
Resultados de Alison dos Santos na Diamond League 2026
Xangai (CHN) - 16/05: campeão nos 300m com barreiras (33.01s)
Xiamen (CHN) - 23/05: campeão nos 400m com barreiras (46.72s)
Estocolmo (SUE) - 07/06: campeão nos 400m com barreiras (47.11s)
Oslo (NOR) - 10/06: campeão nos 400m com barreiras (46.89s)
Silésia (POL) - 23/08: campeão nos 400m com barreiras (46s43)
Zurique (SUI) - 27/08: campeão nos 400m com barreiras (45s80)*
Bruxelas (BEL) - 05/09: campeão nos 400m com barreiras (46s70)
*Recorde mundial
➡️ Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras
➡️ Alison dos Santos: da promessa ao topo do atletismo mundial
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