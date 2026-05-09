O Ultimate retornou com o UFC 328, quinto evento numerado de 2026, neste sábado (9). Dessa vez, dois cinturões estão em jogo: o dos médios (até 83,9 kg), de Khamzat Chimaev; e o dos moscas (até 56,7 kg), de Joshua Van.



ATUALIZAÇÃO: Pat Sabatini enfrenta William Gomis no card preliminar AGORA!

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Acompanhe o card completo

*EM ATUALIZAÇÃO

2. Baisangur Susurkaev (RUS) venceu Djorden Santos (BRA) por finalização no terceiro round

1. Jose Ochoa (PER) venceu Clayton Carpenter (EUA) por decisão unânime

Card oficial do UFC 328, com Khamzat Chimaev e Sean Strickland (Foto: Divulgação/UFC)

FICHA TÉCNICA

UFC 328

📆 Data: 9 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em Newark (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev x Sean Strickland

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Tatsuro Taira

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Joaquin Buckley

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Jeremy Stephens

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Card Preliminar - 18h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier x Ozzy Diaz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez x Yaroslav Amosov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Jared Gordon

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Marco Tulio

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x William Gomis

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Djorden Santos

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Jose Ochoa

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