AO VIVO: Acompanhe o card do UFC 328 com duas disputas de cinturão
No card completo, dois brasileiros entram em ação neste sábado (9)
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O Ultimate retornou com o UFC 328, quinto evento numerado de 2026, neste sábado (9). Dessa vez, dois cinturões estão em jogo: o dos médios (até 83,9 kg), de Khamzat Chimaev; e o dos moscas (até 56,7 kg), de Joshua Van.
ATUALIZAÇÃO: Pat Sabatini enfrenta William Gomis no card preliminar AGORA!
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Acompanhe o card completo
*EM ATUALIZAÇÃO
2. Baisangur Susurkaev (RUS) venceu Djorden Santos (BRA) por finalização no terceiro round
1. Jose Ochoa (PER) venceu Clayton Carpenter (EUA) por decisão unânime
FICHA TÉCNICA
UFC 328
📆 Data: 9 de maio de 2025
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: em Newark (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev x Sean Strickland
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Tatsuro Taira
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Waldo Cortes Acosta
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Joaquin Buckley
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Jeremy Stephens
Card Preliminar - 18h
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier x Ozzy Diaz
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez x Yaroslav Amosov
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Mateusz Rebecki
Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Jared Gordon
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Marco Tulio
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x William Gomis
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Djorden Santos
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Jose Ochoa
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