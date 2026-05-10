Sean Strickland anula jogo de Chimaev e leva cinturão no UFC 328
Na luta co-principal, Joshua Van manteve título dos moscas ao vencer japonês
Uma verdadeira batalha marcou a luta principal do UFC 328 na madrugada deste domingo (10). Sean Strickland anulou o temido jogo de grappling de Khamzat Chimaev, levou a melhor na trocação ao longo de cinco rounds intensos e conquistou o cinturão dos médios. Na co-luta principal, Joshua Van brilhou diante de Tatsuro Taira e manteve o título dos moscas após uma atuação dominante encerrada por nocaute técnico.
Como foi a luta entre Chimaev e Strickland?
Chimaev colocou seu jogo em prática logo nos primeiros segundos ao derrubar e manter o combate no chão durante praticamente todo o primeiro round. Mesmo sem conseguir causar grande dano com golpes, o checheno controlou completamente as ações no grappling, avançou posições e buscou finalizações a todo momento. Strickland até conseguiu defender bem as investidas de submissão, mas teve dificuldades para escapar do domínio imposto pelo rival e pouco produziu ofensivamente na parcial.
No segundo round, Strickland apresentou uma resposta importante ao defender as duas tentativas de queda de Chimaev. Sem conseguir repetir o domínio do assalto inicial, o checheno passou boa parte da parcial em guarda, pressionado pelo volume e controle do campeão em pé. Enquanto o rival aparentava desgaste físico, o norte-americano conseguiu ditar o ritmo da luta e neutralizou a principal arma do campeão: o grappling.
A mudança de cenário no round anterior pareceu afetar diretamente a estratégia de Chimaev no terceiro assalto. Sem tentativas de quedas em nenhum momento, a luta passou a ser inteiramente em pé, justamente no terreno mais confortável para Strickland. Com maior volume e precisão na trocação, o norte-americano passou a liderar as estatísticas de golpes significativos conectados. Ainda assim, Chimaev encontrou espaço para acertar um golpe duro que chegou a balançar o campeão, que rapidamente se recuperou e retomou o controle das ações.
Khamzat voltou mais ativo no quinto round e conseguiu equilibrar melhor as ações na trocação. Mesmo mantendo a maior parte do confronto em pé, o checheno mostrou mais agressividade e buscou pontuar com maior frequência. Já nos minutos finais, Chimaev voltou a recorrer ao grappling e conseguiu levar a luta para o chão na tentativa de garantir vantagem na parcial decisiva.
O início do último assalto marcou a volta do campeão ao seu principal recurso no combate. O checheno conseguiu derrubar Sean Strickland nos primeiros momentos da parcial, mas o campeão reagiu bem, escapou rapidamente e retomou a luta em pé. Chimaev ainda tentou uma nova queda no minuto final, novamente defendida pelo norte-americano. Nos instantes decisivos, os dois partiram para trocas intensas de golpes até o soar do gongo.
Joshua Van leva a melhor na luta co-principal da noite
Pouco antes do duelo entre Chimaev e Strickland, o birmanês Joshua Van superou o japonês Tatsuro Taira e manteve o cinturão do peso-mosca (até 56,7 kg). Em um intenso duelo de cinco rounds, a vitória foi confirmada por nocaute técnico após uma sequência intensa de golpes do campeão. Na entrevista pós-luta, o nome do brasileiro Alexandre Pantoja surge como próximo desafiante ao título.
Como foi a luta?
A disputa pelo cinturão dos moscas do UFC 328 começou com Tatsuro Taira impondo sua estratégia de grappling logo nos primeiros minutos. O japonês conseguiu as primeiras quedas da luta e manteve bom controle no solo, além de encontrar golpes importantes também em pé. Do outro lado, Joshua Van respondia com sequências rápidas de boxe, mas ainda sem conseguir assumir o controle das ações.
No segundo round, Van passou a encontrar mais espaço na trocação e começou a conectar combinações mais contundentes. Mesmo assim, Taira voltou a levar o duelo para o chão e manteve o domínio posicional em alguns momentos. A diferença apareceu nos segundos finais da parcial, quando o campeão acertou um direto limpo que levou o japonês ao knockdown e quase encerrou a luta no ground and pound.
Mais confiante, Joshua cresceu de vez no terceiro assalto. O boxe preciso do campeão passou a fazer diferença, e Taira encontrava dificuldades para fechar a guarda, absorvendo golpes duros na cabeça. Em mais um momento de pressão, Van voltou a balançar o desafiante e ficou perto da vitória antes do fim do round.
O quarto round seguiu o mesmo roteiro: Taira apostava nas quedas e no controle no chão, enquanto Van levava vantagem nas ações em pé. O japonês ainda assustou ao quase encaixar uma chave de braço, mas o campeão defendeu bem e conseguiu sobreviver ao momento mais perigoso da luta.
Precisando da vitória no último assalto, Taira partiu para o tudo ou nada e tentou impor novamente seu jogo de grappling. Van, porém, defendeu bem as investidas e manteve o combate em pé, onde voltou a conectar os golpes mais contundentes. Após uma forte sequência do campeão, o japonês ficou sem condições de continuar e o árbitro encerrou o combate, confirmando a vitória de Joshua Van por nocaute técnico.
Veja os resultados do UFC 328
FICHA TÉCNICA
UFC 328
📆 Data: 9 de maio de 2025
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: em Newark (EUA)
Card Principal - 22h
Sean Strickland venceu Khamzat Chimaev por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47)
Joshua Van venceu Tatsuro Taira por nocaute técnico a 1m32s do 5° round
Alexander Volkov venceu Waldo Cortes Acosta por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
Sean Brady venceu Joaquin Buckley por decisão unânime (30-25, 30-25, 30-27)
King Green venceu Jeremy Stephens por finalização (mata-leão) aos 4m20s do 1° round
Card Preliminar - 18h
Ateba Gautier venceu Ozzy Diaz por nocaute a 1m10s do 2° round
Yaroslav Amosov venceu Joel Alvarez por finalização (triângulo de mão) a 1m13s do 2° round
Grant Dawson venceu Mateusz Rebecki por finalização aos 4m42s do 3° round
Jim Miller venceu Jared Gordon por finalização (guilhotina) aos 3m29s do 1° round
Roman Kopylov venceu Marco Túlio por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Pat Sabatini venceu William Gomis por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Baisangur Susurkaev venceu Djorden Santos por finalização (mata-leão) aos 4m12s do 3° round
Jose Ochoa venceu Clayton Carpenter por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
