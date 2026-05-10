A vitória sobre Khamzat Chimaev rendeu mais do que o cinturão dos médios (até 83,9 kg) para Sean Strickland. Após a luta principal do UFC 328, na madrugada deste domingo (10), o norte-americano teve que lidar com as consequências dos golpes do rival. O estado do rosto do atual campeão, então, surpreendeu – principalmente se levar em consideração o oponente.

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Chimaev, reconhecido por seu notável grappling, costumava acumular vitórias neutralizando o jogo dos oponentes em intensos confrontos agarrados. Assim, esperava-se que o checheno tentasse a todo custo dominar Strickland no chão, o que não ocorreu. Depois de defesas eficazes de Sean, uma mudança na estratégia fez com que o então campeão se rendesse ao boxe.

Como resultado dessa surpreendente tática, o rosto do norte-americano recebeu golpes retos significativos e sofreu com a consequência deles. O novo proprietário do cinturão peso-médio aproveitou as redes sociais para compartilhar uma comparação de "antes e depois" de seu rosto. Veja abaixo o registro:

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Comparação de "antes e depois" do rosto de Sean Strickland após UFC 328 (Foto: Reprodução/Instagram)

Como foi a luta entre Chimaev e Strickland?

Chimaev colocou seu jogo em prática logo nos primeiros segundos ao derrubar e manter o combate no chão durante praticamente todo o primeiro round. Mesmo sem conseguir causar grande dano com golpes, o checheno controlou completamente as ações no grappling, avançou posições e buscou finalizações a todo momento. Strickland até conseguiu defender bem as investidas de submissão, mas teve dificuldades para escapar do domínio imposto pelo rival e pouco produziu ofensivamente na parcial.

No segundo round, Strickland apresentou uma resposta importante ao defender as duas tentativas de queda de Chimaev. Sem conseguir repetir o domínio do assalto inicial, o checheno passou boa parte da parcial em guarda, pressionado pelo volume e controle do campeão em pé. Enquanto o rival aparentava desgaste físico, o norte-americano conseguiu ditar o ritmo da luta e neutralizou a principal arma do campeão: o grappling.

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A mudança de cenário no round anterior pareceu afetar diretamente a estratégia de Chimaev no terceiro assalto. Sem tentativas de quedas em nenhum momento, a luta passou a ser inteiramente em pé, justamente no terreno mais confortável para Strickland. Com maior volume e precisão na trocação, o norte-americano passou a liderar as estatísticas de golpes significativos conectados. Ainda assim, Chimaev encontrou espaço para acertar um golpe duro que chegou a balançar o campeão, que rapidamente se recuperou e retomou o controle das ações.

Khamzat voltou mais ativo no quinto round e conseguiu equilibrar melhor as ações na trocação. Mesmo mantendo a maior parte do confronto em pé, o checheno mostrou mais agressividade e buscou pontuar com maior frequência. Já nos minutos finais, Chimaev voltou a recorrer ao grappling e conseguiu levar a luta para o chão na tentativa de garantir vantagem na parcial decisiva.

O início do último assalto marcou a volta do campeão ao seu principal recurso no combate. O checheno conseguiu derrubar Sean Strickland nos primeiros momentos da parcial, mas o campeão reagiu bem, escapou rapidamente e retomou a luta em pé. Chimaev ainda tentou uma nova queda no minuto final, novamente defendida pelo norte-americano. Nos instantes decisivos, os dois partiram para trocas intensas de golpes até o soar do gongo.

Veja os resultados do UFC 328

FICHA TÉCNICA

UFC 328

📆 Data: 9 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em Newark (EUA)

Card Principal - 22h

Sean Strickland venceu Khamzat Chimaev por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47)

Joshua Van venceu Tatsuro Taira por nocaute técnico a 1m32s do 5° round

Alexander Volkov venceu Waldo Cortes Acosta por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Sean Brady venceu Joaquin Buckley por decisão unânime (30-25, 30-25, 30-27)

King Green venceu Jeremy Stephens por finalização (mata-leão) aos 4m20s do 1° round

Card Preliminar - 18h

Ateba Gautier venceu Ozzy Diaz por nocaute a 1m10s do 2° round

Yaroslav Amosov venceu Joel Alvarez por finalização (triângulo de mão) a 1m13s do 2° round

Grant Dawson venceu Mateusz Rebecki por finalização aos 4m42s do 3° round

Jim Miller venceu Jared Gordon por finalização (guilhotina) aos 3m29s do 1° round

Roman Kopylov venceu Marco Túlio por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Pat Sabatini venceu William Gomis por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Baisangur Susurkaev venceu Djorden Santos por finalização (mata-leão) aos 4m12s do 3° round

Jose Ochoa venceu Clayton Carpenter por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

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