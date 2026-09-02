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Em meio a rumores, Dana White nega saída de campeão do UFC

Tom Aspinall destacou que mantém contato diário com a organização

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 16:26
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UFC 236 Holloway v Poirier 2 - Dana White
Dana White em coletiva do UFC (Foto: LOGAN RIELY / AFP)

Tom Aspinall segue nos planos do UFC para o futuro. Embora rumores tenham colocado em xeque a permanência do inglês na organização, Dana White garantiu que o campeão dos pesados (até 120,2 kg) não está de saída e voltará à ação assim que estiver completamente recuperado. O lutador, por sua vez, também negou uma possível saída do Ultimate.

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Em outubro, fará um ano desde a última vez que Aspinall entrou no octógono. O inglês enfrentou Ciryl Gane, atual campeão interino da categoria, e desde então permanece afastado por problemas físicos. A longa ausência, porém, abriu espaço para especulações sobre um possível fim da relação entre lutador e organização.

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Em entrevista ao canal "Spinnin Backfist", Dana White tratou de encerrar os rumores envolvendo Aspinall. O presidente do UFC garantiu que a situação do campeão está sob controle e que a única questão para definir seu retorno é a recuperação.

— Assim que ele estiver saudável, ele voltará. Ele não vai a lugar nenhum. Ele está conosco e estamos bem com Tom Aspinall.

White também negou as informações que teriam surgido a partir de declarações do treinador de stricking do inglês. Segundo o dirigente, o próprio lutador já havia esclarecido a situação e segue em contato constante com a organização.

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— Eu não sabia que o treinador de trocação dele tinha dito isso, mas, obviamente, não é verdade. E parece que o Tom esclareceu isso. Mas sim, está tudo bem. Quando ele estiver saudável e pronto para lutar, ele lutará — destacou o presidente do UFC.

Como mencionado por Dana, o próprio Aspinall também se manifestou para negar qualquer possibilidade de saída. Em publicação nas redes sociais, o peso-pesado destacou que nunca afirmou estar deixando o UFC e revelou que mantém conversas diárias com a organização enquanto acompanha a própria recuperação.

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— Não estou deixando o UFC. Nunca disse isso em nenhuma entrevista, e qualquer coisa que venha de terceiros não é verdade. Estamos conversando diariamente com o UFC e sempre atualizaremos a situação — escreveu o inglês.

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Tom Aspinall após defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)
Atual campeão dos pesados, Tom Aspinall comemora defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)

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