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Vai ter revanche! Shogun desafia e Glover aceita novo duelo

Lendas do UFC protagonizaram grande combate no boxe e já planejam o segundo capítulo do confronto

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
01/09/2026 15:17
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Shogun e Glover se enfrentaram no Spaten Fight Night 3 (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)
Shogun e Glover se enfrentaram no Spaten Fight Night 3 (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Após ser derrotado na luta principal do Spaten Fight Night 3, Maurício Shogun Rua, ex-campeão do Pride e do UFC, pediu uma revanche a Glover Teixeira, também campeão do Ultimate. No combate que aconteceu na madrugada do último domingo (30), Glover venceu por decisão unânime.

Diferente do que estavam acostumados no UFC, as duas lendas do MMA se enfrentaram em um combate de boxe, chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e disputado no peso super-pesado (entre 96 e 110 kg). Apesar de sofrer muitos golpes pesados, Shogun se manteve firme para evitar que fosse nocauteado.

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Em um vídeo, Shogun usou o Instagram para pedir uma revanche na próxima edição do Spaten Fight Night, evento ainda sem data ou anúncio oficial. O veterano argumentou que o equilíbrio do confronto justifica um segundo capítulo entre os dois.

- Um guerreiro de verdade nunca desiste. Acho que o mais justo seria uma revanche, eu e o Glover no próximo Spaten, porque foi um lutão. E aí, Glover, topa mais uma?

Logo após a publicação, Glover não hesitou em aceitar o desafio do adversário, respondendo positivamente ao anúncio e reconhecendo a qualidade de Maurício. "Mais do que merecido, se ele quiser, com certeza, o cara merece. Ele falou que seria a última, mas agora ele viu e talvez tenha algumas coisas que ele achou que poderiam melhorar. Se ele quiser essa chance da revanche, pronto, vamos mais longe", afirmou Teixeira.

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O vencedor do confronto explicou que, na sua visão, o rival tem direito de solicitar uma revanche, já que valorizou a luta entre os dois ex-campeões do Ultimate. "Como o pessoal está falando, a gente fez uma das melhores lutas do ano", concluiu.

Glover acertou vários golpes pesados em Shogun, mas não conseguiu o nocaute (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)
Glover acertou vários golpes pesados em Shogun, mas não conseguiu o nocaute (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Glover já aceitou outro desafio

Logo após a vitória contra Shogun Rua, Glover Teixeira manifestou interesse em enfrentar Alexander Gustafsson em uma luta de boxe em 2027. A proposta de um duelo entre os dois partiu do próprio time do sueco, que sinalizou ao site MMA Fighting, antes do evento, o interesse em enfrentar o vencedor da luta entre Teixeira e Rua. Ao final da luta, o brasileiro aprovou a ideia sem hesitação: "Cem por cento."

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Gustafsson derrotou Teixeira por nocaute no UFC em 2017, resultado que abriu caminho para uma revanche do sueco com Jon Jones pelo cinturão dos meio-pesados. Em coletiva de imprensa na última quinta-feira (27), Glover já havia descartado a possibilidade de que a luta contra Shogun fosse sua última aparição no esporte. Contudo, brincou que preferia adversários mais fáceis: "Quem sabe lutar com os influencers aí, que nem o Popó. Uma luta mais tranquila. Os caras colocam o Shogun… me coloca um Bambam ou alguém aí."

Máximo respeito entre as duas lendas do UFC

Assim como Glover, Maurício Shogun Rua também foi campeão do UFC, esteve em 42 lutas na organização e demonstrou enorme admiração pela carreira do seu rival no torneio. Glover Teixeira respondeu que sua admiração pelo oponente vem desde o início de sua trajetória no MMA, quando acompanhava os combates no lendário Pride.

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Naquela época, Shogun, Quinton "Rampage" Jackson e Ricardo Arona eram as suas maiores referências no esporte. Após ter enfrentado Rampage ao longo de sua carreira no UFC, Glover celebrou a oportunidade de concretizar o sonho de enfrentar outra grande lenda da modalidade.

Em entrevista ao Lance! após a luta, Shogun explicou que, mesmo com a derrota, ficou feliz de ter enfrentado o Glover em um duelo de lendas do UFC, que nunca chegou a acontecer na organização. Curiosamente, a luta de despedida dos dois brasileiros no Ultimate aconteceu no mesmo evento, o UFC 283, em janeiro de 2023.

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