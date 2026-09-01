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Ex-campeão dos médios, Chimaev desafia brasileiro no UFC

Poucas horas depois, Caio Borralho aceitou o desafio do lutador checheno

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 14:39
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Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)
Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

Khamzat Chimaev está ansioso para retornar ao octógono após perder a invencibilidade no MMA. Em junho deste ano, o checheno perdeu o cinturão para Sean Strickland no UFC 328. Menos de dois meses depois, o ex-campeão afirmou estar pronta para a próxima luta e ainda colocou um brasileiro na mira.

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O novo desafio de Chimaev envolve quatro nomes de destaque no peso-médio (até 83,9 kg). Além do atual campeão, Sean Strickland, e do ex-campeão Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov e Caio Borralho também foram colocados em evidência pelo lutador, que cobrou agilidade do Ultimate.

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— Estou pronto. Me avisem quando vocês estiverem prontos, Sean [Strickland], Dricus [du Plessis], Nassourdine [Imavov] e Caio [Borralho] — escreveu Khamzat Chimaev.

Poucas horas depois, foi a vez de Borralho aceitar o desafio. O brasileiro respondeu à publicação do checheno e se colocou à disposição para que o UFC acerte o combate. Na verdade, a resposta incluiu até duas datas possíveis para que a luta aconteça.

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— Finalmente alguém chamou meu nome! Meu irmão, você sabe que eu te amo, e estou pronto para o MSG em novembro ou T-Mobile em dezembro! Só me avise — rebateu o brasileiro.

A possível luta também marcaria o retorno de Caio Borralho ao octógono. O brasileiro não compete desde março, quando venceu Reinier de Ridder, e passou os últimos meses afastado devido a uma lesão na costela.

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O primeiro evento mencionado por "The Natural" é o UFC 334, previsto para acontecer no histórico Madison Square Garden, em Nova York, no dia 14 de novembro. Já o segundo, marcado para 12 de dezembro, será o último evento numerado da temporada: o UFC 335, no T-Mobile Arena.

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Caio Borralho vence Reinier de Ridder no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Caio Borralho vence Reinier de Ridder no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

🥊 Brasil no UFC
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