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Após vencer Shogun, Glover propõe revanche a ex-rival do UFC

Ex-campeão do UFC celebra vitória no Spaten Fight Night e aceita desafio de sueco que o bateu em 2017

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
31/08/2026 12:01
Atualizado há 2 minutos
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Glover acertou vários golpes pesados em Shogun, mas não conseguiu o nocaute (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)
Glover acertou vários golpes pesados em Shogun, mas não conseguiu o nocaute (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Na madrugada deste domingo (30), Glover Teixeira superou Maurício Shogun Rua na luta principal do Spaten Fight Night 3, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Logo após a vitória, o ex-campeão do UFC manifestou interesse em enfrentar Alexander Gustafsson em uma luta de boxe em 2027.

➡️Com Poatan, Glover vence Shogun em duelo de lendas do UFC

Diferente do que estavam acostumados no UFC, as duas lendas do MMA se enfrentaram em um combate de boxe, chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e disputado no peso super-pesado (entre 96 e 110 kg). Apesar de sofrer muitos golpes pesados, Shogun se manteve firme para evitar que fosse nocauteado. Glover venceu por pontos em decisão unânime.

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A proposta de um duelo com Gustafsson partiu do próprio time do sueco, que sinalizou ao site MMA Fighting, antes do evento, o interesse em enfrentar o vencedor da luta entre Teixeira e Rua. Logo após o resultado, o brasileiro aprovou a ideia sem hesitação: "Cem por cento."

- Acabei de voltar hoje e me senti bem. Acho que fiquei um pouco enferrujado, mas voltar agora está sendo incrível. Qualquer luta que faça sentido, eu vou aceitar.

Glover reconheceu que passar três anos e meio parado pode tê-lo deixado um pouco enferrujado e que talvez esteja indo longe demais, mas destacou que, se fizer uma nova luta nos próximos seis meses, acredita que poderá estar melhor. O ex-campeão conquistou seu cinturão em 2021, aos 42 anos, e se aposentou em 2023.

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Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC
Glover conquista o cinturão dos meio-pesados do UFC após finalizar Blachowicz (Foto: Reprodução/UFC)

Revanche do UFC

Gustafsson derrotou Teixeira por nocaute no UFC em 2017, resultado que abriu caminho para uma revanche do sueco com Jon Jones pelo cinturão dos meio-pesados. O sueco se aposentou em 2019, apesar de ter chegado a retornar em outras duas lutas em 2020 e 2022, lidando com oscilações e inatividade.

Em coletiva de imprensa na última quinta-feira (27), Glover já havia descartado a possibilidade de que a luta contra Shogun fosse sua última aparição no esporte. Contudo, brincou que preferia adversários mais fáceis: "Quem sabe lutar com os influencers aí, que nem o Popó. Uma luta mais tranquila. Os caras colocam o Shogun… me coloca um Bambam ou alguém aí."

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Glover x Shogun

Apesar de ter controlado o combate, Glover admitiu surpresa com a resistência de Maurício Rua, que se manteve de pé durante todos os oito rounds, mesmo sendo atingido repetidas vezes. "Sim, eu queria terminar com nocaute, achei que ia terminar assim, mas sabia que o Shogun era dos mais durões que existem. Ele não desistia, incrível. Sabia que o Shogun ia ser difícil", afirmou.

O brasileiro também avaliou positivamente a própria performance. "Era o meu objetivo ter uma boa apresentação. Vi os socos dele, não estavam me machucando. Acho que ele acertou um soco e eu fiquei: 'Nossa, ainda tem isso', mas nada que me tonteasse. Fiquei só na atenção. Mas me saí bem. Treinei muito para isso. Estou feliz com a performance", concluiu.

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Em entrevista ao Lance!, Glover também destacou o papel de Alex Poatan em seu corner. Parceiros de treino, o atual lutador do UFC foi importante não só durante a luta, mas no processo de preparação e volta de Glover aos ringues.

- Com Poatan estando ali, gera uma confiança muito grande. Ele entende muito, ficou me alertando o tempo todo para eu ficar sempre com cuidado.

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