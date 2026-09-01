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Lutador de MMA leva gambá de estimação para comemoração no ringue

Kohl Lane contou com a presença do animal em vitória no último sábado (29)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 11:11
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Kohl Lane em vitória do MMA com gambá Daisy no ombro
Kohl Lane em vitória do MMA com gambá Daisy no ombro (Foto: Reprodução)

O árbitro levantou o braço de Kohl Laren após mais uma vitória na carreira, mas foi outra figura que acabou roubando a cena no ringue. Sentado no ombro do lutador norte-americano, sua gambá de estimação acompanhou de perto a comemoração e transformou o momento em uma das imagens mais curiosas do mundo das lutas.

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A companhia inusitada atende pelo nome de Daisy e não apareceu por acaso. O animal é criado por Laren, que fez o resgate há alguns meses e passou a mostrar a rotina dos dois nas redes sociais. A gambá, inclusive, ganhou uma conta própria, que já reúne mais de 120 mil de seguidores.

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A dupla foi parar no ringue após a luta principal do FXC: Full Throttle, realizado em Long Beach, na Califórnia (EUA), no último sábado (29). Antes de chamar Daisy para a comemoração, Laren havia derrotado Jordan Bailey por nocaute técnico ainda no primeiro round.

O combate marcou a estreia do norte-americano no dirty boxing, modalidade focada na trocação e que não permite o jogo no chão. O resultado também representou a sétima vitória de Laren, que soma agora sete triunfos e cinco derrotas no cartel profissional. Aos 31 anos, o lutador já passou por organizações como a LFA e conquistou um cinturão da LXF desde a estreia profissional, em 2023.

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Kohl Lane em vitória do MMA com gambá Daisy no ombro
Kohl Lane em vitória do MMA com gambá Daisy no ombro (Foto: Reprodução)

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