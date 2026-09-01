Brasil volta a disputar o cinturão no UFC 332 contra russa
Natália Silva enfrenta campeã Valentina Shevchenko no início de outubro
O Brasil terá uma nova oportunidade de conquistar mais um cinturão do UFC no dia 3 de outubro. Desta vez, a representante brasileira será Natália Silva, que enfrentará Valentina Shevchenko, atual campeã dos moscas (até 57 kg). A disputa está prevista para ser a luta principal do UFC 332, mas ainda não foi confirmada oficialmente.
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De acordo com informações do portal "Ag Fight", o plano inicial da organização não colocava o combate entre Silva e Shevchenko como atração principal. No entanto, após negociações frustradas para definir quem ocuparia o posto de destaque no evento, a disputa pelo cinturão feminino acabou sendo "promovida".
O encontro entre as lutadoras é um dos mais esperados do MMA feminino. De um lado, Valentina chega como favorita principalmente pelo amplo domínio no peso-mosca. Embora venha de "apenas" três vitórias consecutivas, a campeã impressiona pelo histórico dentro do octógono, que a consolidou como uma das maiores lutadoras da história da divisão.
Natália, por sua vez, está embalada por uma sequência de 14 triunfos, incluindo uma campanha invicta desde a estreia no UFC. Após uma vitória dominante sobre Rose Namajunas, em janeiro, a atleta de 28 anos se confirmou como principal desafiante ao título.
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A brasileira, portanto, terá o maior desafio da carreira diante de uma das campeãs mais dominantes da história do UFC. Em caso de vitória, Silva não apenas encerrará a longa sequência de Shevchenko no topo da divisão, como também colocará seu nome entre as principais representantes do Brasil na atual geração do MMA feminino.
🥊 Brasil no UFC
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