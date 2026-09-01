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Brasil volta a disputar o cinturão no UFC 332 contra russa

Natália Silva enfrenta campeã Valentina Shevchenko no início de outubro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 15:58
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Natália Silva vence Namajunas no UFC 324 (Reprodução Instagram ufc)
Natália Silva vence Namajunas no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram ufc)

O Brasil terá uma nova oportunidade de conquistar mais um cinturão do UFC no dia 3 de outubro. Desta vez, a representante brasileira será Natália Silva, que enfrentará Valentina Shevchenko, atual campeã dos moscas (até 57 kg). A disputa está prevista para ser a luta principal do UFC 332, mas ainda não foi confirmada oficialmente.

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De acordo com informações do portal "Ag Fight", o plano inicial da organização não colocava o combate entre Silva e Shevchenko como atração principal. No entanto, após negociações frustradas para definir quem ocuparia o posto de destaque no evento, a disputa pelo cinturão feminino acabou sendo "promovida".

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O encontro entre as lutadoras é um dos mais esperados do MMA feminino. De um lado, Valentina chega como favorita principalmente pelo amplo domínio no peso-mosca. Embora venha de "apenas" três vitórias consecutivas, a campeã impressiona pelo histórico dentro do octógono, que a consolidou como uma das maiores lutadoras da história da divisão.

Natália, por sua vez, está embalada por uma sequência de 14 triunfos, incluindo uma campanha invicta desde a estreia no UFC. Após uma vitória dominante sobre Rose Namajunas, em janeiro, a atleta de 28 anos se confirmou como principal desafiante ao título.

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A brasileira, portanto, terá o maior desafio da carreira diante de uma das campeãs mais dominantes da história do UFC. Em caso de vitória, Silva não apenas encerrará a longa sequência de Shevchenko no topo da divisão, como também colocará seu nome entre as principais representantes do Brasil na atual geração do MMA feminino.

Valentina Shevchenko defende cinturão contra Zhang Weili 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
Valentina Shevchenko defende cinturão contra Zhang Weili 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

🥊 Brasil no UFC
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