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Brasileira testa positivo para maconha e perde medalha no Mundial de Jiu-Jítsu

Tayane Porfírio foi suspensa por três meses após comprovar o consumo fora do período de competição

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 20:42
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Tayane Porfírio leva a mão direita ao rosto enquanto anda pelo tatame durante o Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu
Tayane Porfírio violou as regras antidoping pela segunda vez (Foto: Fightography Media)

Medalhista de prata no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, Tayane Porfírio foi suspensa por três meses e teve a conquista anulada após testar positivo para maconha em um exame antidoping. A decisão desta quarta-feira (2) é da Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA), que identificou a presença de um metabólito do THC — principal ativo da droga — em uma amostra coletada durante a competição.

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O evento, organizado pela Federação Internacional de Jiu-Jítsu Brasileiro (IBJJF), ocorreu entre 28 e 31 de maio, na Califórnia. Tayane subiu ao pódio da categoria super-pesado (até 100,5 kg), mas a amostra de urina coletada na data final do campeonato apontou um nível de Carboxy-THC acima dos padrões estabelecidos pela Agência Mundial Antidoping (WADA).

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De acordo com a USADA, a brasileira conseguiu comprovar que a substância foi consumida fora do período competitivo e não teve influência em seu desempenho. Por essa razão, ela recebeu pena de apenas três meses, que começou a ser cumprida em 8 de julho, quando foi provisoriamente afastada.

Tayane Porfírio olha para frente enquanto imobiliza atleta durante o Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu
Tayane Porfírio em ação no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu (Foto: Fightography Media)

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Reincidência: brasileira soma segunda violação antidoping

Não é o primeiro caso de violação das regras antidoping por Tayane Porfírio. Em 2019, a faixa-preta de jiu-jítsu sofreu punição de quatro anos ao positivar para nandrolona, uma substância proibida, durante o Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu do ano anterior.

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A nova suspensão de Tayane poderia ter caído para um mês se ela tivesse optado por participar de um programa de tratamento sancionado pela USADA. No entanto, a atleta brasileira preferiu cumprir os três meses previstos fora do tatame.

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