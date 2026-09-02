Maurício Shogun Rua ganhou um alicerce importante na busca pela revanche do Fight Night 3, com Glover Teixeira. Após o ex-campeão do Pride e do UFC pedir a reedição da luta do último sábado (29), Anderson Silva foi às redes sociais para demonstrar apoio ao ex-colega de profissão e sugeriu que o novo combate acontecesse sob as regras do jiu-jítsu.

— Faz de quimono. Um BJJ (jiu-jitsu brasileiro) é mais seguro, irmão. (Você) Não tem que provar nada pra ninguém, (você) tem muita história — escreveu o "Spider", na publicação em que Shogun direciona a Glover o pedido de revanche.

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Anderson Silva sugere que revanche entre Glover Teixeira e Maurício Shogun aconteça no jiu-jitsu (Foto: Reprodução/Instagram)

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Em todas as três edições realizadas até aqui, o Spaten Fight Night teve o boxe como modalidade da luta principal. Anderson Silva participou do evento inaugural, em 2024, quando empatou com o americano Chael Sonnen, rival histórico do UFC, após cinco rounds.

O último Fight Night contou com uma luta de jiu-jítsu. No confronto de abertura, Felipe Pena, o "Preguiça", derrotou Nicholas Meregali por decisão dos juízes em uma disputa de três rounds, sem quimono. Além disso, houve dois enfrentamentos no judô, com as campeãs olímpicas Rafaela Silva e Bia Souza, o que mostra que o evento abraça diferentes tipos de luta e não se resume apenas à trocação em pé.

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Derrotado, Shogun pede revanche com Glover Teixeira

Glover acertou vários golpes pesados em Shogun, mas não conseguiu o nocaute (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Na luta principal do Fight Night 3, Shogun foi superado por decisão unânime por Glover Teixeira, com os cartões de 79-72, 79-72 e 80-71. O combate, válido pelo peso super-pesado (entre 96 e 110 kg), teve todos os oito rounds disputados.

Três dias depois do evento, Shogun postou um vídeo onde solicita a revanche imediata na próxima edição, que ainda não possui data ou anúncio oficial. O curitibano 44 anos argumentou que o equilíbrio do confronto justifica um segundo capítulo entre os veteranos ex-UFC.

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