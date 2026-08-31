Campeão dos leves revela sequelas de vitória no UFC Casa Branca
Justin Gaethje revelou que segue com as duas mãos machucadas, mesmo três meses depois
A vitória sobre Ilia Topuria garantiu a Justin Gaethje mais um capítulo marcante na carreira, mas também deixou consequências. Quase três meses depois da batalha no UFC Casa Branca, o atual campeão dos leves (até 70,3 kg) revelou que ainda não se recuperou totalmente dos danos sofridos nas mãos durante o confronto. Assim, o retorno do lutador ao octógono está previsto apenas para 2027.
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Na luta principal do histórico evento, em junho, o norte-americano superou Topuria no quarto round, após a equipe do rival jogar a toalha. Agora, porém, Gaethje admite que o volume de golpes cobrou seu preço e revelou que ainda enfrenta problemas nas duas mãos.
— Ainda não consigo dar um soco. Minhas duas mãos ainda estão machucadas da luta, então vou apenas curtir a fase de campeão pelo resto do ano, já que lutei duas vezes nos primeiros seis meses — declarou Gaethje, em entrevista à "Sports Illustrated".
A situação também praticamente tira o campeão de qualquer possibilidade de voltar ao octógono em 2026. Aos 37 anos, Gaethje disputou duas lutas no primeiro semestre e, antes de vencer Topuria, também havia superado Paddy Pimblett, em janeiro, no UFC 324.
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Com as mãos ainda em recuperação, o norte-americano prefere não acelerar os planos para a próxima defesa de cinturão. O cenário dos leves, portanto, deve seguir em aberto até que Gaethje esteja novamente em condições de competir.
Entre os nomes que acompanham de perto a situação está Charles do Bronx. O brasileiro busca uma nova oportunidade de disputar o cinturão da categoria e já manifestou o desejo de recuperar o título. Enquanto isso, Justin Gaethje aproveita o descanso forçado e deixa para 2027 a definição dos próximos passos da carreira.
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