Mais uma representante da família Pereira está próxima de entrar no UFC. Depois da ascensão meteórica de Alex Poatan, chegou a vez de sua irmã, Aline, buscar uma vaga no vasto plantel da principal organização de MMA do mundo. Em busca de um contrato, a atleta de 35 anos fará uma luta no Dana White's Contender Series.

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O duelo contra a sueca Smilla Sundell, de 21 anos, está marcado para o dia 13 de outubro, quando acontecerá o último episódio da 10ª temporada do programa. Confirmada pela própria Aline, a disputa coloca em jogo a tão sonhada estreia no UFC. Para isso, porém, as lutadoras precisarão convencer Dana White de que estão prontas para o desafio.

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A brasileira chega embalada por cinco vitórias consecutivas, sendo duas no MMA e três em lutas disputadas no Karate Combat. O bom desempenho no karate, inclusive, garantiu a conquista do cinturão do peso-mosca da modalidade em julho deste ano. Apesar da sequência recente em diferentes esportes de combate, vale destacar que sua origem nas artes marciais é o kickboxing, assim como a do irmão.

Irmã de Poatan, Aline Pereira venceu no LFA (Foto: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Aline também chama atenção pela proximidade com uma das maiores histórias recentes do UFC. Enquanto Alex Pereira construiu um caminho até se tornar campeão em duas categorias da organização, a irmã agora terá a oportunidade de buscar o próprio espaço no MMA. Uma vitória no Contender Series, no entanto, não garante automaticamente a contratação: a decisão final seguirá nas mãos de Dana White.

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Do outro lado estará uma adversária com trajetória igualmente impressionante. Smilla segue invicta no esporte de alto rendimento e construiu seu nome como campeã mundial de muay thai no ONE Championship. A jovem sueca se destaca pelo forte striking e pela capacidade de encerrar os combates rapidamente. Em suas duas lutas no MMA, Sundell conseguiu vitórias por nocaute técnico antes mesmo da metade do segundo round.

🥊 Brasil no UFC

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