Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Irmã de Alex Poatan ganha oportunidade de conquistar contrato com o UFC

Aline Pereira fará luta no Dana White's Contender Series em outubro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 15:29
Favorite o Lance! no Google
aline-pereira-alex-poatan
Alex Poatan e Aline Pereira, antes de estreia no UFC (Foto: Divulgação)

Mais uma representante da família Pereira está próxima de entrar no UFC. Depois da ascensão meteórica de Alex Poatan, chegou a vez de sua irmã, Aline, buscar uma vaga no vasto plantel da principal organização de MMA do mundo. Em busca de um contrato, a atleta de 35 anos fará uma luta no Dana White's Contender Series.

➡️ Após lesão de campeã, brasileira fica sem desafiante no UFC 332

O duelo contra a sueca Smilla Sundell, de 21 anos, está marcado para o dia 13 de outubro, quando acontecerá o último episódio da 10ª temporada do programa. Confirmada pela própria Aline, a disputa coloca em jogo a tão sonhada estreia no UFC. Para isso, porém, as lutadoras precisarão convencer Dana White de que estão prontas para o desafio.

continua após a publicidade

A brasileira chega embalada por cinco vitórias consecutivas, sendo duas no MMA e três em lutas disputadas no Karate Combat. O bom desempenho no karate, inclusive, garantiu a conquista do cinturão do peso-mosca da modalidade em julho deste ano. Apesar da sequência recente em diferentes esportes de combate, vale destacar que sua origem nas artes marciais é o kickboxing, assim como a do irmão.

Irmã de Poatan, Aline Pereira venceu no LFA e pediu chance no UFC
Irmã de Poatan, Aline Pereira venceu no LFA (Foto: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Aline também chama atenção pela proximidade com uma das maiores histórias recentes do UFC. Enquanto Alex Pereira construiu um caminho até se tornar campeão em duas categorias da organização, a irmã agora terá a oportunidade de buscar o próprio espaço no MMA. Uma vitória no Contender Series, no entanto, não garante automaticamente a contratação: a decisão final seguirá nas mãos de Dana White.

continua após a publicidade

Do outro lado estará uma adversária com trajetória igualmente impressionante. Smilla segue invicta no esporte de alto rendimento e construiu seu nome como campeã mundial de muay thai no ONE Championship. A jovem sueca se destaca pelo forte striking e pela capacidade de encerrar os combates rapidamente. Em suas duas lutas no MMA, Sundell conseguiu vitórias por nocaute técnico antes mesmo da metade do segundo round.

🥊 Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Natália Silva é a número um do ranking peso mosca do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Lutas

Após lesão de campeã, brasileira fica sem desafiante no UFC 332

Há 20 horas
Parceria entre GLORY Kickboxing e Combate

Fora de Campo

Canal Combate retoma transmissões do GLORY e exibe disputa de cinturão

Há 21 horas
Natália Silva vence Namajunas no UFC 324 (Reprodução Instagram ufc)

Lutas

Brasil volta a disputar o cinturão no UFC 332 contra russa

Há 23 horas
Shogun e Glover se enfrentaram no Spaten Fight Night 3 (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Lutas

Vai ter revanche! Shogun desafia, e Glover aceita novo duelo

Há 1 dia
Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

Lutas

Ex-campeão dos médios, Chimaev desafia brasileiro no UFC

Há 1 dia
Kohl Lane em vitória do MMA com gambá Daisy no ombro

Lutas

Lutador de MMA leva gambá de estimação para comemoração no ringue

Há 1 dia
Mais LANCE!
Justin Gaethje em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Campeão dos leves revela sequelas de vitória no UFC Casa Branca

Glover acertou vários golpes pesados em Shogun, mas não conseguiu o nocaute (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Após vencer Shogun, Glover propõe revanche a ex-rival do UFC

João Vitor Ferreira (na esquerda) foi medalha de prata no histórico Grand Slam de Lausanne (Foto: Instagram)

Em Grand Slam inclusivo, Brasil conquista prata no judô adaptado

Luan Medeiros venceu o cinturão latino-americano da WBA no Spaten Fight Night 3 (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Mel Maia prestigia namorado em título internacional de boxe

Mauricio Shogun e Glover Teixeira se encaram antes de luta no Spaten Fight Night 3

Com Poatan, Glover vence Shogun em duelo de lendas do UFC

luan-medeiros-boxe-mel-maia

Brasileiro vence cinturão latino-americano e mira mundial

Rafaela Silva conquistou a medalha de prata no Pan de Judô

Após vitória, Rafa Silva expõe confiança às Olimpíadas de LA

Pôster do Spaten Fight Night 3, com Shogun e Glover Teixeira

Shogun x Glover Teixeira no Spaten Fight Night 3: saiba card, horário e onde assistir

Chinês Liu Ce na vitória sobre Levi Rodrigues Jr

Brasileiro nocauteado por chinês leva bônus no UFC Xangai

Song Yadong comemora vitória na luta principal do UFC Xangai

Lutador ameaça Song Yadong após derrota do irmão no UFC Xangai

Julia Polastri anda no octógono após nocautear rival, que está no chão, no UFC Xangai

VÍDEO: brasileira vence com nocaute brutal no UFC Xangai

Os brasileiros Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues subiram ao pódio no Grand Slam de Judô de Lausanne

Judô brasileiro abre Grand Slam de Lausanne com três medalhas

Carlos Ulberg conquista cinturão dos meio-pesados do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Dono de antigo cinturão de Alex Poatan projeta retorno ao UFC