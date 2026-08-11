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UFC: Lexa grava vídeo para brasileira que defende cinturão

'Você é leveza no caos, é amor na guerra', elogia a cantora, em mensagem para Mackenzie Dern

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 21:06
Atualizado há 1 minutos
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Mackenzie Dern ergue os braços para comemorar uma das vitórias no UFC
Mackenzie Dern ergue os braços para comemorar uma das vitórias no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Sábado, quando subir ao octógono do UFC 330, na Filadélfia, Mackenzie Dern viverá uma experiência inédita na carreira: a defesa do cinturão do peso-palha. Nesta terça-feira, a americana naturalizada brasileira, de 33 anos, recebeu mensagem de muito carinho de uma de suas ilustres torcedoras e amigas, a cantora e compositora Lexa.

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- Vim dividir um pouco do meu amor, da minha admiração, pra todo mundo que está vendo aqui esse vídeo. Quem só te vê treinando, jogando pôquer, pegando uma praia com a Moa, conhece 1% da verdadeira Mackenzie, que é, sim, campeã do mundo e muitas vezes. Ela vai defender pela primeira vez o cinturão, e eu, como amiga, e vocês, como admiradores, ficamos muito ansiosos - disse a cantora, no início do vídeo, compartilhado pelo UFC na noite desta terça-feira.

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Na mensagem, a ilustre amiga da campeã do peso-palha mostrou também conhecer o pai de Mackenzie, Megaton Dias, dizendo ser uma lenda do esporte. E disse que Mackenzie é dona de vários títulos, dentro e fora do tatame:

- E agora é rainha do MMA. Sua grandeza é tamanha que ultrapassa fronteiras. Você é contraste, é beleza na brutalidade, é alegria na rigidez, é leveza no caos, é amor na guerra. Você é cuidado, amiga, você é delicadeza, feminilidade dentro do octógono mais famoso desse planeta, conquistando todo mundo por onde passa, porque você é doce. Obrigada por inspirar tantas meninas e mulheres ao redor do mundo.

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Quem é a desafiante do cinturão do UFC

Com 16 vitórias e cinco derrotas no MMA, Mackenzie é especialista no jiu-jitsu e terá pela frente a canadense Gillian Robertson neste sábado. O cinturão foi conquistado em outubro, como triunfo diante da brasileira Virna Jandiroba, em Abu Dhabi, por decisão unânime dos juízes.

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Mackenzie Dern com a filha, Moa, e o cinturão do UFC
Mackenzie Dern com a filha, Moa, e o cinturão do UFC (Foto: Reprodução)

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