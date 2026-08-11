UFC: Lexa grava vídeo para brasileira que defende cinturão
'Você é leveza no caos, é amor na guerra', elogia a cantora, em mensagem para Mackenzie Dern
Sábado, quando subir ao octógono do UFC 330, na Filadélfia, Mackenzie Dern viverá uma experiência inédita na carreira: a defesa do cinturão do peso-palha. Nesta terça-feira, a americana naturalizada brasileira, de 33 anos, recebeu mensagem de muito carinho de uma de suas ilustres torcedoras e amigas, a cantora e compositora Lexa.
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- Vim dividir um pouco do meu amor, da minha admiração, pra todo mundo que está vendo aqui esse vídeo. Quem só te vê treinando, jogando pôquer, pegando uma praia com a Moa, conhece 1% da verdadeira Mackenzie, que é, sim, campeã do mundo e muitas vezes. Ela vai defender pela primeira vez o cinturão, e eu, como amiga, e vocês, como admiradores, ficamos muito ansiosos - disse a cantora, no início do vídeo, compartilhado pelo UFC na noite desta terça-feira.
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Na mensagem, a ilustre amiga da campeã do peso-palha mostrou também conhecer o pai de Mackenzie, Megaton Dias, dizendo ser uma lenda do esporte. E disse que Mackenzie é dona de vários títulos, dentro e fora do tatame:
Palavras de admiração, torcida e amor de quem conhece a mulher por trás da atleta 🫶 @LexaOficial celebra a campeã @MackenzieDern 🏆🇧🇷#UFC330 pic.twitter.com/JMRecdWESH— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 11, 2026
- E agora é rainha do MMA. Sua grandeza é tamanha que ultrapassa fronteiras. Você é contraste, é beleza na brutalidade, é alegria na rigidez, é leveza no caos, é amor na guerra. Você é cuidado, amiga, você é delicadeza, feminilidade dentro do octógono mais famoso desse planeta, conquistando todo mundo por onde passa, porque você é doce. Obrigada por inspirar tantas meninas e mulheres ao redor do mundo.
Quem é a desafiante do cinturão do UFC
Com 16 vitórias e cinco derrotas no MMA, Mackenzie é especialista no jiu-jitsu e terá pela frente a canadense Gillian Robertson neste sábado. O cinturão foi conquistado em outubro, como triunfo diante da brasileira Virna Jandiroba, em Abu Dhabi, por decisão unânime dos juízes.
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