Lutas

Equipe de Ankalaev baixa o tom ao falar de trilogia com Poatan no UFC

Equipe de Magomed Ankalaev baixa o tom ao falar de Poatan e UFC

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/12/2025
13:15
Ankalaev perdeu para Poatan no UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)
Magomed Ankalaev quer revanche contra Alex Poatan após derrota por nocaute.
Empresário afirma que Ankalaev pode precisar de mais uma vitória para nova chance.
Poatan considera subir para peso pesado e conquistar títulos em três categorias.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O ex-campeão do UFC Magomed Ankalaev segue com foco em conseguir uma trilogia com Alex Poatan, após perder seu cinturão para o brasileiro por nocaute no primeiro round. Os dois faziam a revanche do primeiro duelo, quando o russo conseguiu a vitória na decisão. Pela natureza do segundo combate, a ideia de uma terceira luta ficou na geladeira. 

Mas, segundo o empresário de Ankalaev, Rizvan Magomedov, seu cliente quer a chance de enfrentar Poatan novamente. Porém, o próprio Rizvan admite que talvez Magomed precise de mais uma vitória para ter outra chance.

— Como nós temos visto, Alex não parece animado em lutar com Magomed novamente. Mas nós vamos pressionar o UFC para ter essa chance. De qualquer forma, Magomed precisa ter mais uma luta neste período. Por exemplo, uma vitória sobre Jiri Prochazka seria ótima para colocá-lo de novo na trilha pelo título — comentou Rizvan ao MMA Arena.

A mudança de tom da equipe de Ankalaev se dá no momento em que mais é especulada a subida de Poatan para o peso pesado do UFC. Ex-campeão dos médios e atual dono do cinturão meio-pesado, o brasileiro busca fazer história e se tornar o primeiro atleta da história do Ultimate a conquistar três títulos em três categorias diferentes. 

Ankalaev levou a melhor sobre Poatan na primeira luta, antes de ser nocauteado na revanche (Foto: Ian Maule/AFP)
UFC não pressionou Ankalaev

Após a derrota para Alex Poatan, membros da equipe de Ankalaev deixaram claro que o russo sofria com uma lesão na costela há semanas e que isso impactou sua performance na revanche. Uma especulação começou, portanto, que o UFC havia pressionado o campeão a não sair do duelo.

Rizvan Magomedov fez questão de desfazer qualquer noção de que o Ultimate obrigou seu cliente a enfrentar Poatan, reiterando que Ankalaev estava pronto para lutar, independente do problema.

— O UFC não age como tiranos. Claro, a máquina tem que seguir em movimento e lutas precisam acontecer. Mas não lembro de nenhuma situação em que o UFC forçou ninguém a lutar se um atleta não estava pronto por problemas de saúde.

