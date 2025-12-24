Empresário afirma que Ankalaev pode precisar de mais uma vitória para nova chance.

O ex-campeão do UFC Magomed Ankalaev segue com foco em conseguir uma trilogia com Alex Poatan, após perder seu cinturão para o brasileiro por nocaute no primeiro round. Os dois faziam a revanche do primeiro duelo, quando o russo conseguiu a vitória na decisão. Pela natureza do segundo combate, a ideia de uma terceira luta ficou na geladeira.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Mas, segundo o empresário de Ankalaev, Rizvan Magomedov, seu cliente quer a chance de enfrentar Poatan novamente. Porém, o próprio Rizvan admite que talvez Magomed precise de mais uma vitória para ter outra chance.

— Como nós temos visto, Alex não parece animado em lutar com Magomed novamente. Mas nós vamos pressionar o UFC para ter essa chance. De qualquer forma, Magomed precisa ter mais uma luta neste período. Por exemplo, uma vitória sobre Jiri Prochazka seria ótima para colocá-lo de novo na trilha pelo título — comentou Rizvan ao MMA Arena.

continua após a publicidade

A mudança de tom da equipe de Ankalaev se dá no momento em que mais é especulada a subida de Poatan para o peso pesado do UFC. Ex-campeão dos médios e atual dono do cinturão meio-pesado, o brasileiro busca fazer história e se tornar o primeiro atleta da história do Ultimate a conquistar três títulos em três categorias diferentes.

Ankalaev levou a melhor sobre Poatan no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

UFC não pressionou Ankalaev

Após a derrota para Alex Poatan, membros da equipe de Ankalaev deixaram claro que o russo sofria com uma lesão na costela há semanas e que isso impactou sua performance na revanche. Uma especulação começou, portanto, que o UFC havia pressionado o campeão a não sair do duelo.

continua após a publicidade

Rizvan Magomedov fez questão de desfazer qualquer noção de que o Ultimate obrigou seu cliente a enfrentar Poatan, reiterando que Ankalaev estava pronto para lutar, independente do problema.

— O UFC não age como tiranos. Claro, a máquina tem que seguir em movimento e lutas precisam acontecer. Mas não lembro de nenhuma situação em que o UFC forçou ninguém a lutar se um atleta não estava pronto por problemas de saúde.