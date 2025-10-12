O confronto entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, que devolveu o cinturão do meio-pesado para o Brasil no UFC 320, ainda está em evidência após uma semana, principalmente entre os fãs brasileiros. Durante a Fan Experience do UFC Rio na sexta-feira (10), o atual campeão aproveitou para provocar o russo pelo nocaute técnico no início do primeiro round.

Após vencer cinturão, Poatan confirma plano de desafiar Jon Jones no UFC da Casa Branca

— Antes das cotoveladas, consegui aplicar um golpe contundente, onde ele sentiu e veio agarrando as minhas pernas. Abriu uma brecha, meu cotovelo vai entrar ali. Quando eu vi o sangue, comecei a bater. O árbitro veio e separou. Mas achei que faltou um pouquinho mais porque eu tinha prometido dar uns tapas na cara dele — confessou Poatan.

O campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan, foi uma adição de última hora à sessão de Perguntas e Respostas durante o UFC Rio e levou a torcida à loucura com a sua presença. Assim como o lutador, Diego Lopes, Norma Dumont e Gilbert Durinho também participou da atividade.

Relembre a luta entre Poatan e Ankalaev

Desde o início da luta, Alex não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes de Ankalaev, soltando chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, conseguindo combinações.

Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta e dar início à Era Poatan 3.0.

Poatan brilhou no UFC Rio

Ainda no Fan Experiencie, Poatan compartilhou um novo desejo para realizar em sua carreia no UFC. Com um cartel conquistado majoritariamente dos Estados Unidos, o brasileiro nunca lutou em casa, no Brasil. O novo campeão dos meio-pesados, no entanto, revelou que gostaria de lutar em solo brasileiro finalmente, principalmente após o carinho que tem recebido dos fãs após a vitória sobre Magomed Ankalaev.

— Eu gosto de lutar onde me sinto bem. E, poxa, nos últimos combates, tenho me sentido muito bem, com o apoio da torcida, todo mundo gritando meu nome. Mas, realmente, o carinho que tenho sentido no Brasil me faz querer que eu lute mesmo aqui. Então, quero realizar esse desejo — declarou Alex Poatan.

Poatan abriu o coração à torcida brasileira (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Apesar do desejo de lutar no Brasil, Poatan declarou que vai buscar a luta com Jon Jones na Casa Branca, que deve realmente coincidir com a recuperação de sua fratura no pé.

— Realmente, eu tive um problema no pé, fiz um raio-x aqui e deu uma fratura. Acho que não vai dar tempo de lutar antes e o UFC da Casa Branca é o meu foco. Não penso em outra luta que não seja a do Jon Jones. Acho que ele vai ser verdadeiro, ele já declarou antes que gostaria de me enfrentar, mas se ele não quiser, vamos ver. Mas não penso em outra luta.