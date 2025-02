Dricus du Plessis superou Sean Strickland na madrugada deste domingo (9), em Sydney Super Dome, na Austrália pelo UFC 312. Além de quebrar o nariz do rival, o sul-africano foi o vitorioso em decisão unânime para defender pela segunda vez o cinturão do peso médio. Assim, o lutador chegou a seu 11º confronto invicto. No co-evento principal, a chinesa Zhang Weili reteve o título do peso palha feminino contra Tatiana Suarez.

Cercado de polêmicas, o primeiro encontro entre Du Plessis e Strickland foi marcado pela conquista do cinturão do sul-africano durante o UFC 297, em janeiro de 2024. Apesar do resultado contestado pelo público, na ocasião, o novo combate foi dominado pelo campeão, que controlou a luta com um maior volume de golpes, em relação ao adversário.

Como foi a luta entre Du Plessis e Strickland?

Com um início lento, o primeiro round pode ser analisado como um período de estudo entre os lutadores. Já no seguinte, Du Plessis começou bem ao ir para cima de Strickland, que recebeu bons golpes e chegou a ter a boca aberta após um golpe certeiro.

O terceiro round foi marcado por uma melhora de Strickland, que conseguiu encaixar bons jabs, além de um chute direto no rival. Ao final do assalto, Du Plessis tentou levar o confronto para o chão, o que foi defendido pelo norte-americano. O cenário mudou no penúltimo período, que foi dominado pelo sul-africano.

Na oportunidade, Du Plessis acertou em cheio um direito no rosto de Strickland, que acabou com o nariz quebrado. Enquanto tentava pôr o nariz no lugar, o desafiante era perseguido pelo sul-africano que estava atrás do nocaute. Os minutos finais, com o último round, passaram de forma administrada por dono do cinturão, que controlou as ações de Sean para enfim garantir o título. A decisão foi unânime entre os juízes, com médias de 50-45, 50-45 e 49-46.

Du Plessis defendeu o cinturão no UFC 312 contra Strickland (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Como foi a luta entre Zhang Weili e Tatiana Suarez?

Na disputa do cinturão peso-palha (52,2 kg), co-luta principal da noite foi marcada pelo domínio da chinesa. Tatiana Suarez buscava o título após anos marcados por lesões, mas não foi páreo para a campeã Weili Zhang, que reafirmou sua supremacia com uma vitória dominante por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-45).

Suarez começou bem, derrubando Zhang logo no primeiro minuto após um erro da chinesa. No entanto, a campeã se reergueu, escapou de uma guilhotina e terminou o round por cima. A partir daí, só deu Zhang: ela defendeu todas as quedas da americana, castigou-a com diretos e golpes no clinche e, no quarto round, fez história ao derrubá-la pela primeira vez no UFC. Para piorar, Suarez sofreu um corte no joelho operado ainda no segundo round, o que complicou ainda mais sua missão. Lutou até o fim, mas a noite era da campeã.

Confira os resultados completos do UFC 312

Card Principal

Peso médio (até 83,9 kg): Dricus du Plessis (c) x Sean Strickland - Du Plessis venceu - Decisão unânime (50-45, 50-45, 49-46) Peso palha feminino (até 52,1 kg): Zhang Weili (c) x Tatiana Suarez - Zhang Weili venceu por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-45) Peso pesado (até 120,2 kg): Justin Taffa x Tallison Teixeira - Tallison Teixeira venceu por nocaute técnico aos 35s do round 1 Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jimmy Crute x Rodolfo Bellato - Empate por decisão majoritária (29-27, 28-28, 28-28) Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews x Francisco Prado - Jake Matthews venceu por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Card Preliminar

Peso pena (até 65,7 kg): Jack Jenkins x Gabriel Santos - Gabriel Santos venceu por finalização aos 2 min e 6 s do round 1 Peso leve (até 70,3 kg): Tom Nolan x Viacheslav Borshchev - Tom Nolan venceu por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27) Peso mosca feminino (até 56,7 kg): Wang Cong x Bruna Brasil - Wang Cong venceu por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27) Peso galo (até 61 kg): Colby Thicknesse x Aleksandre Topuria - Aleksandre Tapuria venceu por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Preliminares Iniciais