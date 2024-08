Du Plessis finaliza Adesanya e defende cinturão no UFC 305

Dricus Du Plessis comemora a vitória sobre Israel Adesanya (Foto: COLIN MURTY / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 11:13 • Perth (AUS)

Se você acordou na manhã deste domingo (18) e pensou que o desfecho do UFC 305, em Perth, na Austrália, era o esperado, pensou errado. O cenário estava criado para que Israel Adesanya — nigeriano radicado na Oceania — reconquistasse o cinturão do peso-médio diante de seus fãs. No entanto, o arquirrival Dicus Du Plessis estragou a festa, venceu o quarto round e manteve o cinturão.

Adesanya precisava fazer o dever de casa, mas não fez. A luta parecia esta sob controle nos primeiros rounds, no entanto, o nigeriano baixou a guarda no quarto momento da luta. O sul-africano aproveitou a oportunidade e deu um golpe no nigeriano. Du Plessis venceu aos 3min38s deste período.

Ao final da luta, Du Plessis cumprimentou, abraçou e convidou Adesanya a visitá-lo na África do Sul. E ainda disse que nunca teve intenção de diminuir o nigeriano.

— Nunca tive a intenção de diminuí-lo. Este cara é uma lenda. Acreditem, não quero sofrer mais chutes dele! Se esta tiver sido sua última luta, foi uma honra dividir o octógono contigo — disse.

Em seguida, Adesanya disse que muitos querem vê-lo perder, mas, mesmo com a derrota, não vai embora.

— Sei que vocês querem me ver perder, mas adivinha: eu não vou embora. Eu não vou embora! — disse Adesanya, com uma citação do filme “O Lobo de Wall Street”.

Dricuc Du Plessis e Israel Adesanya no UFC 305, em Perth, na Austrália (Foto: COLIN MURTY / AFP)

Além da luta principal, também tivemos brasileiros nos cards. Carlos Prates nocauteou o chinês Li Jungliang, Valter Walker venceu o neozelandês Justin Tafa e Ricardo “Carcacinha” Ramos derrotou o australiano Josh Culibao.

Confira os resultados completos do evento:

UFC 305

17 de agosto de 2024, em Perth (Austrália)

CARD PRINCIPAL:

Dricus Du Plessis venceu Israel Adesanya

Kai Kara-France venceu Steve Erceg

Dan Hooker venceu Mateusz Gamrot

Jairzinho Rozenstruik venceu Tai Tuivasa

Carlos Prates venceu Li Jingliang

CARD PRELIMINAR:

Valter Walker venceu Junior Tafa

Ricardo Carcacinha venceu Josh Culibao

Casey O'Neill venceu Luana Santos

Jack Jenkins venceu Herbert Burns

Tom Nolan venceu Alex Reyes

Song Kenan venceu Ricky Glenn

Jesús Aguilar venceu Stewart Nicoll