Escalação: Palmeiras ganha reforço, e Abel estuda mudanças Alviverde recebe o Cerro Porteño nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

O Palmeiras encerrou na tarde desta terça-feira a preparação para o duelo com o Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Recuperado de uma lesão muscular, Gustavo Gómez treinou sem restrições e retorna à equipe titular.

+ Gómez treina sem restrições e reforça o Palmeiras na Libertadores

Bruno Fuchs iniciou o processo de transição física, mas ainda é desfalque para a partida. Khellven e Paulinho também realizaram atividades no gramado, sob supervisão da fisioterapia do clube. Jefté completa a lista de ausências. O lateral-esquerdo se recupera de cirurgia no joelho.

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No setor ofensivo, a tendência é que Abel Ferreira volte a escalar Flaco López como titular. Com isso, Ramón Sosa é o favorito a deixar a equipe. O paraguaio vinha sendo titular com frequência desde o retorno do futebol após a pausa para a Copa do Mundo.

Ao fim do treinamento, Jhon Arias concedeu entrevista ao canal oficial do clube e falou sobre o duelo contra o Cerro Porteño.

- A Libertadores é um dos nossos grandes objetivos da temporada e amanhã, diante do nosso torcedor, começaremos esse mata-mata das oitavas. O Cerro Porteño é um rival difícil, que nós conhecemos e enfrentamos na fase de grupos, mas chegamos preparados para buscar uma vantagem. É importante voltar a vencer aqui na nossa casa, um lugar em que somos muito fortes, e não tenho dúvidas de que amanhã o torcedor estará lá fazendo a sua parte - iniciou.

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- É um pedido, um convite para que amanhã estejamos todos juntos no estádio, em prol do mesmo objetivo. Todos queremos ver o Palmeiras vencer, o Palmeiras ser campeão. Então amanhã precisamos de todo mundo, da energia de todos. Que torçam por nós porque faremos de tudo para sair com uma vitória amanhã - completou.

Jhon Arias será mantido na escalação titular do Palmeiras para enfrentar o Cerro Porteño (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Nas atividades desta terça-feira, o elenco deu ênfase à construção de jogadas, aos cruzamentos e às finalizações. Na sequência, Abel Ferreira comandou um recreativo no gramado da Academia de Futebol.

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Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio (Vitor Roque) e Flaco López.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final. A decisão da vaga, por sua vez, acontece na próxima semana, com mando rival.

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