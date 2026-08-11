Gómez treina sem restrições e reforça o Palmeiras na Libertadores Zagueiro volta ao time após perder três partidas lesionado

Gustavo Gómez treinou sem restrições nesta terça-feira (11) e reforçará o Palmeiras na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Nubank Parque. O zagueiro foi reavaliado nesta manhã e não sentiu incômodo na coxa direita, lesão que o afastou dos gramados nas últimas três partidas da equipe.

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O capitão retorna ao time titular do Palmeiras e formará o trio defensivo ao lado de Murilo e Alexander Barboza. Nas últimas partidas, sem Gómez, a comissão técnica optou por improvisar o volante Emiliano Martínez na linha defensiva.

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O elenco do Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para as oitavas de final da Libertadores. A partida desta quarta-feira será o 19º duelo entre o Alviverde e o Cerro Porteño, confronto entre clubes de países diferentes mais disputado na história da competição continental.

O clube paulista soma dez vitórias contra os paraguaios, além de cinco empates e três derrotas. Uma dessas derrotas, inclusive, aconteceu na atual edição da Libertadores, quando o Cerro Porteño venceu o Alviverde por 1 a 0, em São Paulo.

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Bruno Fuchs, por sua vez, ainda se recupera de uma cirurgia no apêndice e será desfalque no sistema defensivo. Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, está recuperado de lesão muscular e reforça o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

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