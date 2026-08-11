Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gómez treina sem restrições e reforça o Palmeiras na Libertadores

Zagueiro volta ao time após perder três partidas lesionado

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/08/2026 17:59
Favorite o Lance! no Google
Gustavo Gómez volta a treinar com o Palmeiras após disputar a Copa do Mundo
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Gustavo Gómez treinou sem restrições nesta terça-feira (11) e reforçará o Palmeiras na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Nubank Parque. O zagueiro foi reavaliado nesta manhã e não sentiu incômodo na coxa direita, lesão que o afastou dos gramados nas últimas três partidas da equipe.

+ Palmeiras blinda Abel e vê perseguição por parte de organizada: 'Desconectada'

O capitão retorna ao time titular do Palmeiras e formará o trio defensivo ao lado de Murilo e Alexander Barboza. Nas últimas partidas, sem Gómez, a comissão técnica optou por improvisar o volante Emiliano Martínez na linha defensiva.

continua após a publicidade

O elenco do Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para as oitavas de final da Libertadores. A partida desta quarta-feira será o 19º duelo entre o Alviverde e o Cerro Porteño, confronto entre clubes de países diferentes mais disputado na história da competição continental.

O clube paulista soma dez vitórias contra os paraguaios, além de cinco empates e três derrotas. Uma dessas derrotas, inclusive, aconteceu na atual edição da Libertadores, quando o Cerro Porteño venceu o Alviverde por 1 a 0, em São Paulo.

continua após a publicidade

Bruno Fuchs, por sua vez, ainda se recupera de uma cirurgia no apêndice e será desfalque no sistema defensivo. Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

Gustavo Gómez - Palmeiras
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, está recuperado de lesão muscular e reforça o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño

Onde Assistir

Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela oitavas da Libertadores

Há 37 minutos
Gómez durante treinamento do Palmeiras

Palmeiras

Escalação: Palmeiras ganha reforço, e Abel estuda mudanças

Há 1 hora
Taça Libertadores final

Libertadores

Oitavas de final da Libertadores: confrontos, retrospectos e mais

Há 3 horas
Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras blinda Abel e vê perseguição por parte de organizada: 'Desconectada'

Há 3 horas
Futebol e violência contra mulher

Futebol Nacional

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Há 4 horas
Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

Futebol Nacional

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Há 6 horas
Mais LANCE!
Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil

Jogadores do Palmeiras e do Santos em ação durante o clássico

Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Palmeiras x Atlético MG

Copa do Brasil: Palmeiras conhece adversário e chaveamento

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

Costantino Favasuli domina a bola em jogo do Catanzaro pela Série B italiana

Napoli encaminha contratação de lateral após sondar Giay, do Palmeiras

Sorteio Copa do Brasil - Lance!TV

AO VIVO: Assista ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com o Lance!TV

Jackson na época de Palmeiras

Por onde anda Jackson, ex-meia de Palmeiras e Cruzeiro?

Jair Ventura abraça goleiro Lucas Arcanjo após classificação do Vitória contra o Athletico-PR na Copa do Brasil

Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os oito clubes classificados?

Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Desfalques preocupam Abel antes do jogo do Palmeiras na Libertadores

Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Palmeiras busca aliar desempenho e lucro no duelo mais disputado da Libertadores

Zinho, comentarista do Equipe F, do ESPN

Zinho critica decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Inter: 'Absurdo'