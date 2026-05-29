O sonho do título em 2026 poderá ser vivido com tecnologia revolucionária para quem vive o futebol

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A virada de 2025 para 2026 trouxe um sonho a mais. E já chegou fazendo pessoas reorganizarem compromissos, programarem mais reuniões de amigos, vestirem camisas históricas e reviverem antigas superstições. Porque, quando o futebol atinge seu maior palco, ele deixa de ser apenas esporte. Vira assunto nas ruas, pauta nas famílias, emoção compartilhada em cada canto do país. Vira parte viva do que nós somos como pessoas e como povo.

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E talvez seja justamente isso que torne a expectativa ainda maior. A possibilidade de presenciar um momento eterno: o de, mais uma vez para alguns ou pela primeira vez para outros, ver o Brasil novamente muito perto de escrever mais um capítulo histórico. Uma conquista que ultrapassa gerações, conecta memórias afetivas e faz milhões de torcedores sentirem aquela ansiedade boa antes mesmo da bola rolar.

Na era em que as imagens e os sons ganharam importância, o silêncio antes de uma cobrança decisiva. A explosão da torcida após um gol. O replay de um lance inacreditável. O olhar tenso dos jogadores antes do apito final, o detalhe do que eles estão falando uns para os outros. São momentos que merecem ser vividos da forma mais intensa possível.

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E para transformar cada jogo em uma experiência realmente imersiva neste nível de excelência, a LG QNED73 AI foi feita para quem quer consumir o maior espetáculo do futebol mundial de um jeito diferente.

LG QNED73 da LG (Foto: Divulgação)

Graças ao Modo Esportes, a TV ajusta automaticamente imagem e som para criar uma atmosfera ainda mais envolvente dentro da sua casa. As cores vibrantes e fiéis, impulsionadas pela tecnologia com 100% de volume de cor, deixam o gramado, os uniformes, os replays e cada detalhe da partida ainda mais vivos e realistas.

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E em um ano em que ninguém quer correr o risco de perder um único lance, o recurso Alerta de Esportes mantém você atualizado o tempo todo, com uma área dedicada aos jogos, atalhos rápidos e notificações importantes, mesmo enquanto utiliza outros aplicativos — perfeito para continuar acompanhando a resenha no grupo de amigos sem perder nada do que acontece em campo.



A experiência visual fica ainda mais impressionante graças ao processador equipado com Super Upscale e inteligência artificial, que melhora definição, textura e profundidade das imagens. A IA reconhece rostos automaticamente e cria um efeito 3D natural, destacando expressões dos jogadores, movimentações e detalhes decisivos de cada jogada. É como acompanhar as grandes estrelas do esporte de muito mais perto.

No áudio, o AI Sound Pro transforma o som em um surround virtual de 9.1.2 canais, preenchendo o ambiente e recriando a sensação de estar no meio da torcida. E para evitar sustos ao trocar de canal ou aplicativo, o volume é nivelado automaticamente, mantendo a experiência confortável o tempo inteiro.

A LG QNED73 AI também oferece uma experiência personalizada para toda a casa. Com perfis individuais e reconhecimento de voz via botão AI no controle Smart Magic, a TV identifica quem está falando e muda automaticamente para o perfil correto, sem misturar recomendações entre os diferentes usuários.

Tudo isso integrado ao novo webOS 25, com interface inteligente, Quick Cards, Concierge AI e atualizações garantidas até 2029 pelo programa webOS Re.

Além da experiência esportiva, a TV também funciona como central da casa conectada, com integração via Amazon Alexa e LG ThinQ AI, unindo entretenimento, praticidade e tecnologia em um só lugar.

Em 1958 e 1962, os brasileiros comemoraram por meio das ondas do rádio. Em 1970, a conquista ainda chegou em imagens em preto e branco. Os títulos de 1994 e 2002 foram vividos diante das antigas televisões de tubo. Quando chegar o momento da próxima conquista, vão falar sobre como foi possível sentir cada emoção como se estivéssemos dentro de campo, nas arquibancadas e, ao mesmo tempo, reunidos com as pessoas que mais importam.

Em 2026, apenas assistir ao jogo não basta. É preciso sentir cada lance. Viver e reviver cada jogada, cada detalhe. Cada emoção. E é exatamente isso que a LG QNED73 AI entrega.