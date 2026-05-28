Principais torneios do circuito mundial, os Grand Slams, como Roland Garros, distribuem as maiores premiações também. Um bom exemplo disso é que João Fonseca, ao vencer duas partidas em Paris, já garantiu uma bolada financeira maior até do que a do seu primeiro título de ATP.



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Em fevereiro de 2025, aos 18 anos, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira garantiu US$ 100,160 mil (R$ 508 mil) pelo título do ATP 250 de Buenos Aires, campanha na qual ganhou cinco confrontos. Na ocasião, o carioca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.

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Nesta semana, os triunfos sobre o anfitrião Luka Pavlovic (241º do mundo) e o croata Dino Prizmic (72º) renderam ao número 1 do Brasil o montante de 187 mil euros (R$ 1,099 milhão). Caso surpreenda o tricampeão e favorito sérvio Novak Djokovic, na sexta-feira, e alcance uma inédita vaga nas oitavas de final de Grand Slam, João Fonseca já vai assegurar 285 mil euros (R$ 1,675 milhão).

João Fonseca alcançou a terceira rodada em 2025

Vale lembrar que o jovem carioca disputa o principal torneio no saibro do planeta pela segunda vez na carreira. Ano passado, João parou na terceira rodada, diante do britânico Jack Draper.

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É a primeira vez desde 2011, com Thomaz Bellucci, que um brasileiro alcança essa fase do torneio em duas temporadas seguidas.

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