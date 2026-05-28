menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Premiação de João Fonseca em Roland Garros já dobra a do primeiro ATP

Brasileiro já garantiu mais de R$ 1 milhão com duas vitórias em Paris

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
14:52
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca comemora ponto na virada histórica sobre o croata Dino Prizmic
imagem cameraJoão Fonseca comemora ponto na virada histórica sobre o croata Dino Prizmic (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Principais torneios do circuito mundial, os Grand Slams, como Roland Garros, distribuem as maiores premiações também. Um bom exemplo disso é que João Fonseca, ao vencer duas partidas em Paris, já garantiu uma bolada financeira maior até do que a do seu primeiro título de ATP.

➡️ Saiba curiosidades sobre Roland Garros, a Copa do Mundo do saibro
➡️ Saiba quanto rende a João Fonseca a 1ª vitória em Roland Garros

continua após a publicidade

Relacionadas

Em fevereiro de 2025, aos 18 anos, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira garantiu US$ 100,160 mil (R$ 508 mil) pelo título do ATP 250 de Buenos Aires, campanha na qual ganhou cinco confrontos. Na ocasião, o carioca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.

➡️ Saiba quem foi Roland Garros, que dá nome ao Grand Slam francês
➡️ Tenistória e os feitos emblemáticos de Djokovic em Roland Garros
➡️ Entenda por que Rafael Nadal é o Rei de Roland Garros

continua após a publicidade

Nesta semana, os triunfos sobre o anfitrião Luka Pavlovic (241º do mundo) e o croata Dino Prizmic (72º) renderam ao número 1 do Brasil o montante de 187 mil euros (R$ 1,099 milhão). Caso surpreenda o tricampeão e favorito sérvio Novak Djokovic, na sexta-feira, e alcance uma inédita vaga nas oitavas de final de Grand Slam, João Fonseca já vai assegurar 285 mil euros (R$ 1,675 milhão).

João Fonseca alcançou a terceira rodada em 2025

Vale lembrar que o jovem carioca disputa o principal torneio no saibro do planeta pela segunda vez na carreira. Ano passado, João parou na terceira rodada, diante do britânico Jack Draper.

continua após a publicidade

É a primeira vez desde 2011, com Thomaz Bellucci, que um brasileiro alcança essa fase do torneio em duas temporadas seguidas.

🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Gráfico mostra a pontuação e premiação de Roland Garros (Foto: Reprodução)
Gráfico mostra a pontuação e premiação de Roland Garros (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias