Apostas esportivas precisam ser declaradas no imposto? Veja regras da Receita Federal

O último dia para a declaração do imposto de renda em 2026 é nesta sexta-feira (29). Pela primeira vez, quem lucrou com apostas esportivas precisará declarar ao Fisco seus ganhos e, para isso, será necessário gerar o o Comprovante de Resultados em Apostas em Loterias de Quota Fixa, também chamado de ComprovaBet. Vale ressaltar que a declaração obedece um valor mínimo de lucro dos apostadores. O Lance! explica como funciona a declaração.

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Segundo o Governo Federal, o pagamento dos impostos só será aplicado para apostadores que obtiveram no ano anterior lucro acima de R$ 28.467,20. Qualquer valor que supere essa cifra terá tributado com alíquota de 15%. Se ficar abaixo, não será cobrado nada da Receita Federal. Se houver imposto a pagar, é necessária a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas Federai (Darf).

Para saber o saldo final, o apostador deve gerar no site das casas de aposta os comprovantes de rendimento que será enviado à Receita para gerar o ComprovaBet. O usuário precisa gerar o documento em cada casa de aposta que movimentou dinheiro em 2025, o que significa que se mais de uma bet foi usada, é necessário recolher em todas as plataformas. Segundo o Governo Federal, o agente operador deve fornecer o documento referente até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte (nesse caso até fevereiro de 2026).

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Veja o passo a passo para declarar imposto de bet

Acesse o site de todas as casas de apostas que houve movimentação financeira para checar seu informe de rendimento. Geralmente as plataformas disponibilizam no extrato da conta

Após baixar o documento, é necessário acessar o Gov.br para gerar a declaração de ganhos. Preencha a fica "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva", localizada através do Código 13 - Prêmios líquidos obtidos em loterias de apostas de quota fixa

Com o documento do Gov.br em mãos, prossiga com o preenchimento normal do IPRF 2026

Observações:

Não é possível abater as perdas de apostas no que foi lucrado em outros. É necessário gerar o ComprovaBet em todas as operadoras e fazer a tributação individualmente Esse documento é valido para casas de aposta operadas com sede no Brasil e legalizadas pelo Governo Federal. Caso sua operadora seja do exterior, é necessário gerar o informe de rendimento através do "Carnê-Leão", sistema usado para o recolhimento mensal e obrigatório para quem recebe rendimentos de outras pessoas físicas ou de fora do Brasil, e onde o imposto não foi retido na fonte.

Apostadores precisam contabilizar movimentações financeiras em bets para declarar imposto. (Foto: Leonardo Sá/Agência Senado)

Mercado de apostas cresce no Brasil, mas nem todos declaram

Em um cenário onde o Brasil teve em torno de 30 milhões de apostadores em 2025, a declaração do imposto de renda se torna algo mais restrito ao apostadores de grande porte. Mesmo com mais de R$ 17 bilhões faturados apenas no primeiro semestre do ano passado, boa parte do público tem ganhos pequenos, abaixo dos R$ 28.467,20 estabelecidos pela Receita Federal, ou, muitas vezes, não obtém lucro com as bets. Fato que desencadeia outros problemas relacionados às casas de aposta.

O apostador e criador de conteúdo educativo sobre bets Fábio Nettuno, destaca que esse cenário de declaração de imposto de renda não é algo que interfira ou prejudique a maioria dos apostadores pelas cobranças de alíquotas de 15%. Ele tem percebido um crescimento no n

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- O que eu percebo é que o mundo das apostas é uma bolha, uma bolha um pouco grande. Mas dentro dessa bolha a gente tem uma outra bolha da galera que realmente leva isso aqui mais a sério, sem ficar apostando no "time da camisa amarela", ou "azul", ou "verde", imaginando quem vai ganhar. Dentre as pessoas que apostasm, é uma minoria que consegue ser lucrativa - inicia Nettuno, que afirma que a trajetória do apostador até um posto de sucesso com a lucratividade passa, quase sempre, por perdas.

- O caminho que o pessoal faz, e isso a gente consegue ver de forma sistemática, é que depois que o apostador sai do período inicial, que é onde tu perde, e todo mundo passa por isso, começa o caminho de ganhar qualquer coisa, aquela graninha para pagar uma conta, para pagar uma janta, para pagar um tênis, para pagar tua internet... esse é o caminho normal. Depois, esse caminho, que leva mais de um ano, nada é do dia para a noite ou leva semanas, você começa a aumentar o teu rendimento. É um processo devagar e lento que a gente vê que as pessoas conseguem números maiores, são pessoas que estão aí há mais de cinco anos na atividade - alertou Fábio Nettuno.

No YouTube, Nettuno soma mais de 300 mil inscritos em seu canal, onde dá dicas de aposta, faz alertas sobre os cuidados com o mercado de bets e produziu um conteúdo com o passo a passo da declaração de imposto de renda para apostadores.