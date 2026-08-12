Cruzeiro e Flamengo fazem duelo mais valioso das oitavas da Libertadores; veja ranking Único confronto brasileiro da fase reúne cifras bilionárias e encabeça a lista

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Além de protagonizarem o único embate entre brasileiros nesta fase eliminatória, os clubes colocam frente a frente dois dos três elencos mais valiosos da competição continental.

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Com craques em ambos os elencos, Kaio Jorge e Lucas Paquetá também encabeçam o topo das avaliações financeiras do duelo. O atacante do Cruzeiro, artilheiro da Raposa na temporada com 15 gols em 30 jogos, é o atleta mais valioso do clube mineiro, cotado em € 25 milhões (R$ 149,23 milhões). Do outro lado, o meio-campista do Flamengo, recuperado de lesão, lidera o ranking geral da partida, avaliado em € 32 milhões (R$ 191,01 milhões).

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Duelo bilionário marca confronto brasileiro

Impulsionado por atletas de alto valor de mercado, o embate entre Cruzeiro e Flamengo, que terá o primeiro capítulo no Mineirão, ostenta o status de confronto mais valioso das oitavas de final da Libertadores, somando € 384,85 milhões (R$ 2,97 bilhões).

Mandante no jogo de ida, o Cabuloso ocupa o posto de terceiro elenco mais valioso do torneio, avaliado em € 166,90 milhões (R$ 996,24 milhões). Já o Flamengo, sob o comando do técnico Leonardo Jardim, figura como a segunda equipe de maior valor de mercado da competição, com plantel estimado em € 217,95 milhões (R$ 1,30 bilhão). Os dados pertencem ao Transfermarkt, plataforma especializada em finanças do futebol.

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Veja o ranking dos jogos mais valiosos das oitavas de final da Libertadores de 2026

1 . Cruzeiro (€ 166,90 milhões) x Flamengo (€ 217,95 milhões) = € 384,85 milhões (R$ 2,97 bilhões) 2 . Palmeiras (€ 232,48 milhões) x Cerro Porteño (€ 33,28 milhões) = € 265,76 milhões (R$ 1,58 bilhão) 3 . Corinthians (€ 142,80 milhões) x Rosário Central (€ 58,38 milhões) = € 201,18 milhões (R$ 1,20 bilhão) 4 . Fluminense (€ 113,28 milhões) x Independiente Rivadavia (€ 39,33 milhões) = € 152,61 milhões (R$ 910,64 milhões) 5 . Universidade Católica (€ 16,55 milhões) x Estudiantes de La Plata (€ 48,28 milhões) = € 64,83 milhões (R$ 386,98 milhões) 6 . Mirassol (€ 32,58 milhões) x LDU (€ 18,48 milhões) = € 51,06 milhões (R$ 304,78 milhões) 7 . Coquimbo Unido (€ 13,15 milhões) x Club Atlético Platense (€ 31,23 milhões) = € 44,38 milhões (R$ 264,91 milhões) 8 . Tolima (€ 12 milhões) x Independiente del Valle (€ 31,58 milhões) = € 43,58 milhões (R$ 260,13 milhões)

Taça troféu da Libertadores - (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

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