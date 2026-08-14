Como projetos sociais ligados ao esporte podem receber apoio financeiro e estrutural em todo o Brasil Betano em Movimento busca instituições que usam o esporte para transformar realidades; saiba como inscrever o seu projeto

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Todo torcedor apaixonado sabe que o poder do esporte não termina quando o juiz apita o fim do jogo. Em cada canto do país, uma quadra de bairro, um campo de várzea ou um projeto social esportivo representam muito mais do que lazer: são celeiros de talentos, cidadania, saúde e oportunidades. O esporte salva trajetórias, forma cidadãos e cria um senso de comunidade que poucas outras ferramentas sociais conseguem igualar.

É justamente para potencializar essa força transformadora que o ecossistema esportivo brasileiro acaba de ganhar um reforço de peso. Reconhecida pelos patrocínios a grandes clubes e competições, a Betano decidiu expandir sua atuação e se consolidar como a maior apoiadora do esporte no Brasil. A empresa anunciou a abertura de inscrições para a plataforma Betano em Movimento, uma iniciativa dedicada a apoiar projetos sociais voltados ao desenvolvimento do esporte no país.

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A partir de agora, organizações da sociedade civil já podem cadastrar suas propostas diretamente no site oficial: betanoemmovimento.com.br.

O jogo do impacto a longo prazo

Mais do que uma novidade, a plataforma é a evolução de uma estratégia social sólida. Apenas em 2025, a empresa investiu R$30 milhões em iniciativas sociais, patamar mínimo previsto para a continuidade das ações neste ano. A ideia não é apenas assinar um cheque, mas jogar junto.

Jovens do projeto Betano em movimento jogam basquete (Divulgação/Betano)

"A criação da plataforma foi uma consequência natural dos projetos que apoiamos em 2025 e que mostraram uma forte conexão com o território da nossa marca", explica Fernanda Brunsizian, Diretora de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da Betano. "Não queremos apenas fazer um aporte financeiro. Queremos estar próximos dos projetos e contribuir também com nossa expertise em áreas como comunicação, mídias sociais, inteligência artificial e gestão, além de conectar nossos

parceiros a pessoas e empresas".

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Um time de projetos que já faz a diferença

Para entender o peso desta iniciativa, basta olhar para o time de projetos que já integram a plataforma, todos focados em maiores de 18 anos e com atuações em frentes distintas:

● IBFF Academy. Com o Brasil se preparando para sediar a Copa do Mundo Feminina pela primeira vez em 2027, o desenvolvimento do ecossistema do futebol feminino é urgente. A parceria com o Instituto Brasileiro de Futebol Feminino oferece formação gratuita para treinadoras, árbitras, preparadoras físicas e nutricionistas, com a meta inicial de capacitar mil profissionais.

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● Revitalização de Quadras: Unindo esporte, arte urbana e ocupação comunitária, o projeto revitaliza quadras em espaços públicos. Exemplos de sucesso incluem a quadra em homenagem a Giannis Antetokounmpo (astro da NBA), no Rio de Janeiro, e as quadras do Parque da Cidade, em Brasília.

Quadras do projeto Betano em Movimento (Divulgação/Betano)

● Afroesporte. Focado no desenvolvimento integral, o programa Afroesporte Fund 4 acompanha dez atletas negros de alto rendimento, oferecendo bolsas mensais, suporte psicológico, mentorias, educação financeira e capacitação digital.

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● Fundação Laço Rosa. Usando a força do esporte em prol da saúde, o projeto "Cuidado em Movimento" leva uma unidade móvel para oferecer mamografias gratuitas a mulheres atendidas pelo SUS. Em 2026, com a doação de um caminhão próprio, a meta é viabilizar 10 mil exames para o diagnóstico precoce

do câncer de mama.

Caminhão do Laço Rosa estacionado em frente ao Maracanã (Divulgação/Betano)

Esporte e responsabilidade em um mercado regulado

O lançamento do Betano em Movimento acontece em um momento importante. Com o mercado de apostas no Brasil legalizado e regulamentado por regras rigorosas desde o início de 2025, as empresas do setor assumem um papel fundamental na construção de um legado positivo para a sociedade.

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"Queremos ser os maiores apoiadores do esporte no Brasil, e isso significa ir muito além dos patrocínios a times e campeonatos", reforça Fernanda. Significa compreender o esporte como uma ferramenta de inclusão e atuar como um facilitador de caminhos.

O objetivo da plataforma é claro: identificar e apoiar organizações da sociedade civil que promovam a democratização da prática esportiva, o desenvolvimento de atletas e a revitalização de espaços esportivos. Se a sua organização atua nessa frente, o convite está feito. Acesse betanoemmovimento.com.br e faça parte dessa transformação.