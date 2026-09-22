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Brasil Ladies Cup fecha novo acordo de naming rights para as próximas temporadas; veja

Parceria contempla as próximas duas edições da competição e amplia presença da empresa no esporte feminino brasileiro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/09/2026 11:11
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Sexta edição do Brasil Ladies Cup
Sexta edição do Brasil Ladies Cup - (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

A Brasil Ladies Cup anunciou a Petrobras como nova patrocinadora e detentora dos naming rights da competição. O acordo terá duração de duas edições e marca a entrada da companhia no projeto.

A Petrobras estará associada às próximas duas edições da Brasil Ladies Cup, ampliando sua presença no esporte feminino brasileiro e participando do desenvolvimento do projeto ao longo do período. A parceria também abre possibilidades para novas ativações comerciais, digitais e experiências voltadas ao público da competição.

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— A chegada da Petrobras representa um passo muito importante para a Brasil Ladies Cup. Ter a marca da companhia associada ao torneio reforça a credibilidade do projeto e mostra que o futebol feminino vem conquistando cada vez mais relevância estratégica dentro do mercado esportivo brasileiro — afirmou Fábio Wolff, membro do comitê organizador da competição.

Planejamento para as outras edições

O planejamento estrutural das próximas edições seguirá o mesmo padrão adotado nas últimas temporadas, mantendo foco em organização, profissionalismo e qualidade operacional.

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O acordo com a nova patrocinadora também prevê a ampliação de ativações, conteúdos, experiências para torcedores e ações sociais ligadas ao desenvolvimento do futebol feminino no país.

Como foi a última edição?

A sexta edição da Brasil Ladies Cup foi realizada entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, com Palmeiras, Flamengo, Seleção Paraguaia e Peñarol, do Uruguai. Na decisão, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 1 e conquistou o bicampeonato da competição.

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Além do resultado esportivo, o torneio encerrou a edição com marcas relevantes de audiência e presença física: foram 1,366 milhão de pessoas alcançadas no streaming, maior audiência da história da Brasil Ladies Cup, enquanto a final reuniu 1.821 torcedores no estádio.

A edição também contou com 11 marcas patrocinadoras, duas a mais do que no ano anterior, reforçando a evolução comercial do projeto e o cenário de expansão que antecede as próximas duas edições da competição.

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Sexta edição do Brasil Ladies Cup
Sexta edição do Brasil Ladies Cup - (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

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