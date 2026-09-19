Zavu App oferece experiências gratuitas em Belo Horizonte
Aplicativo permite experiências oferecidas por marcas parceiras
Você já deve ter baixado algum aplicativo prometendo vantagens incríveis e, no fim das contas, só encontrou descontinhos que não mudam nada na sua rotina. A Zavu chegou para quebrar esse ciclo. É um aplicativo feito para quem vive conectado, gosta de descobrir coisas novas pelo celular e não abre mão de aproveitar bem o tempo livre: dentro dele, você acessa experiências oferecidas por marcas parceiras através de cortesias reais, sem descontos pela metade e sem pegadinha.
Baixar o app é o primeiro passo para destravar tudo isso. O cadastro é rápido, direto pela Google Play ou App Store, e assim que você entra, o mapa de experiências disponíveis na sua região fica liberado na hora. É tão simples e direto quanto deveria ser: você escolhe a experiência que quer viver naquele momento e ativa sua cortesia direto pelo celular.
O funcionamento é simples e pensado para quem já tem o hábito de usar aplicativos no dia a dia. Depois do cadastro, basta navegar pelo mapa de parceiros, escolher a experiência que combina com o seu momento e seguir as instruções indicadas no próprio app para garantir sua cortesia. Sem burocracia, sem letra miúda e sem depender de sorteio.
Um bom exemplo de como isso funciona na prática é a parceria com a Wings Pickleball, em Belo Horizonte. Usuários do app conseguiram entrar em quadra para jogar pickleball — o esporte que virou febre mundial, misturando elementos de tênis, badminton e tênis de mesa — totalmente grátis, sem pagar nada pelo horário de jogo. Foi só baixar o app, localizar a experiência no mapa e ativar a cortesia para começar a jogar.
Esse é o tipo de experiência que a Zavu se propõe a entregar: não uma promessa vaga, mas uma cortesia concreta, confirmada e sem custo, oferecida por um parceiro real da sua cidade. É a prova de que dá para sair da rotina e experimentar algo novo sem comprometer o orçamento do mês. Além do esporte, o app também reúne parceiros de diferentes áreas, como gastronomia, bem-estar e lazer, sempre seguindo a mesma lógica: cortesias reais, entregues por marcas parceiras, sem letras miúdas. A cada nova adesão de parceiro, o catálogo de experiências dentro do app cresce e se renova.
Cada experiência dentro do app foi pensada para quem já vive conectado e busca aproveitar melhor esse tempo de tela. Em vez de rolar o feed vendo os outros vivendo momentos legais, você mesmo passa a viver — testando um esporte novo, relaxando com os amigos ou descobrindo um cantinho diferente da cidade que ainda não conhecia.
Mais do que economia, a proposta da Zavu é sobre acesso: dá para ter uma vida social ativa e cuidar do próprio bem-estar sem gastar além da conta. É a tecnologia trabalhando para aproximar você de experiências reais, com um app que cabe perfeitamente na rotina de quem já usa o celular para quase tudo.
A plataforma está sempre em expansão, com novas marcas parceiras entrando com frequência em diferentes cidades do Brasil. Isso significa que, toda vez que você abrir o app, existe a chance de encontrar uma cortesia nova esperando para ser descoberta perto de você — o que torna o hábito de checar o app parte natural do seu dia a dia digital. Se você tem mais de 18 anos, gosta de aplicativos e redes sociais e está cansado de promessas vazias, chegou a hora de experimentar algo diferente. A Zavu não é sobre economizar centavos: é sobre transformar seu celular em uma porta de entrada para experiências reais, como a que já rolou na quadra da Wings Pickleball em Belo Horizonte.
Cada cortesia ativada no app é também uma forma de conhecer melhor a própria cidade, revisitando bairros, testando novos estabelecimentos e criando repertório para compartilhar com amigos e seguidores. É a curiosidade sendo recompensada com experiências de verdade, no mundo real.
Saia do comum. Baixe agora o app Zavu, libere o mapa de experiências disponíveis perto de você e comece hoje mesmo a colecionar momentos incríveis, com cortesias reais e sem custo.
Tudo sobre
Lance! Negócios
Após 20 anos, Mbappé rompe com Nike e fecha com nova fornecedoraHá 23 horas
Corinthians
Corinthians perde bolada com queda nas quartas da LibertadoresHá 2 dias
Lance! Negócios
Cristiano Ronaldo pode comprar o Al-Nassr em movimento à la BeckhamHá 2 dias
Lance! Negócios
Grupo de Cristiano Ronaldo prepara proposta de compra do Al NassrHá 4 dias
Mais Esportes
Seletiva para Copa do Mundo de hipismo terá premiação milionáriaHá 4 dias
Lance! Negócios
Lance! estreia 'Modo Carreira': simule sua trajetória no futebol, faça escolhas e vire lendaHá 1 semana
Mais LANCE!