Semana do clima de NY terá 'case' ESG' do futebol brasileiro
Encontro também anunciará a criação do Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol
O futebol do Brasil será pauta na Climate Week NYC 2026, um dos principais eventos mundiais sobre mudanças climáticas e agenda sustentável, que ocorre simultaneamente à Assembleia Geral da ONU entre os dias 20 e 27 de setembro. O país será representado pelo Movimento Sustentabilidade em Campo (MSeC), que marcará presença oficial comandando o painel "O Futuro do Esporte: Sustentabilidade, Investimento e Legado" nesta segunda-feira (21), às 11h (de Brasília).
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A grande novidade reservada para o evento na metrópole norte-americana é o anúncio do Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol (IBSF). Desenvolvida pelo MSeC sob estímulo e parceria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com apoio técnico da consultoria Nativa, a ferramenta inédita vai mensurar, avaliar e dar visibilidade às práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) dos clubes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro.
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Os clubes devem receber o questionário de avaliação já no início de 2027. O grande objetivo do índice é funcionar como um incentivo para a melhoria na governança das equipes, tornando o futebol brasileiro mais atrativo para novos investimentos e patrocínios que priorizam ações socioambientais. O processo contará ainda com auditoria independente da ABS Quality Evaluations.
De olho na Copa do Mundo Feminina de 2027
Além da criação das métricas ESG para o Brasileirão, o painel vai jogar luz sobre a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que terá o Brasil como sede. O torneio será debatido como uma vitrine para impulsionar a equidade de gênero e fortalecer a presença feminina no esporte, servindo de plataforma para acelerar os indicadores socioambientais nas arenas e cidades-sede pelo país.
– Apresentar o Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol é um passo fundamental para traduzir compromissos em práticas mensuráveis. Para o Movimento Sustentabilidade em Campo, estar aqui significa trazer o esporte para essa conversa, reconhecendo seu extraordinário poder de mobilizar pessoas, organizações e comunidades – destacou Marcelo Linguitte, presidente e cofundador do MSeC, que participará do painel de forma remota.
Brasileiros em Nova York
Presencialmente no escritório Vinson & Elkins LLP, em Nova York, o debate reunirá figuras importantes da gestão esportiva e corporativa do país:
- Ricardo Paul: Vice-Presidente da CBF, Presidente da Federação Paraense de Futebol e Diretor Financeiro do Sindiclubes.
- Kely Nascimento: Ativista, fundadora da Nascimento Foundation e especialista no uso do esporte para promover equidade de gênero e racial.
- Pedro Pugliese: Diretor Institucional e cofundador do MSeC.
A moderação do bate-papo ficará a cargo de João Bernardo, cofundador da Nativa e copresidente do Sistema B.
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