Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Semana do clima de NY terá 'case' ESG' do futebol brasileiro

Encontro também anunciará a criação do Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
20/09/2026 14:51
Favorite o Lance! no Google
Movimento Sustentabilidade em Campo (MSeC) marcará presença oficial no evento Climate Week NYC 2026 (Foto: Divulgação)
Movimento Sustentabilidade em Campo (MSeC) marcará presença oficial no evento Climate Week NYC 2026 (Foto: Divulgação)

O futebol do Brasil será pauta na Climate Week NYC 2026, um dos principais eventos mundiais sobre mudanças climáticas e agenda sustentável, que ocorre simultaneamente à Assembleia Geral da ONU entre os dias 20 e 27 de setembro. O país será representado pelo Movimento Sustentabilidade em Campo (MSeC), que marcará presença oficial comandando o painel "O Futuro do Esporte: Sustentabilidade, Investimento e Legado" nesta segunda-feira (21), às 11h (de Brasília).

A grande novidade reservada para o evento na metrópole norte-americana é o anúncio do Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol (IBSF). Desenvolvida pelo MSeC sob estímulo e parceria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com apoio técnico da consultoria Nativa, a ferramenta inédita vai mensurar, avaliar e dar visibilidade às práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) dos clubes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Entenda como clubes atuam em nome da sustentabilidade

Os clubes devem receber o questionário de avaliação já no início de 2027. O grande objetivo do índice é funcionar como um incentivo para a melhoria na governança das equipes, tornando o futebol brasileiro mais atrativo para novos investimentos e patrocínios que priorizam ações socioambientais. O processo contará ainda com auditoria independente da ABS Quality Evaluations.

De olho na Copa do Mundo Feminina de 2027

Além da criação das métricas ESG para o Brasileirão, o painel vai jogar luz sobre a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que terá o Brasil como sede. O torneio será debatido como uma vitrine para impulsionar a equidade de gênero e fortalecer a presença feminina no esporte, servindo de plataforma para acelerar os indicadores socioambientais nas arenas e cidades-sede pelo país.

continua após a publicidade

– Apresentar o Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol é um passo fundamental para traduzir compromissos em práticas mensuráveis. Para o Movimento Sustentabilidade em Campo, estar aqui significa trazer o esporte para essa conversa, reconhecendo seu extraordinário poder de mobilizar pessoas, organizações e comunidades – destacou Marcelo Linguitte, presidente e cofundador do MSeC, que participará do painel de forma remota.

Marcelo Linguitte, presidente e co-fundador do MSeC, levará o tema do índice ESG no futebol brasileiro à semana do clima em NY. Foto: Divulgação
Marcelo Linguitte, presidente e co-fundador do MSeC, levará o tema do índice ESG no futebol brasileiro à semana do clima em NY. Foto: Divulgação

Brasileiros em Nova York

Presencialmente no escritório Vinson & Elkins LLP, em Nova York, o debate reunirá figuras importantes da gestão esportiva e corporativa do país:

continua após a publicidade
  1. Ricardo Paul: Vice-Presidente da CBF, Presidente da Federação Paraense de Futebol e Diretor Financeiro do Sindiclubes.
  2. Kely Nascimento: Ativista, fundadora da Nascimento Foundation e especialista no uso do esporte para promover equidade de gênero e racial.
  3. Pedro Pugliese: Diretor Institucional e cofundador do MSeC.

A moderação do bate-papo ficará a cargo de João Bernardo, cofundador da Nativa e copresidente do Sistema B.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Zavu com usuário em BH

Lance! Negócios

Zavu App oferece experiências gratuitas em Belo Horizonte

Há 1 dia
Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga

Lance! Negócios

Após 20 anos, Mbappé rompe com Nike e fecha com nova fornecedora

Há 2 dias
Memphis ao errar pênalti na Libertadores

Corinthians

Corinthians perde bolada com queda nas quartas da Libertadores

Há 3 dias
Cristiano Ronaldo de óculos escuros e camisa do Al-Nassr

Lance! Negócios

Cristiano Ronaldo pode comprar o Al-Nassr em movimento à la Beckham

Há 4 dias
Cristiano Ronaldo em coletiva de imprensa

Lance! Negócios

Grupo de Cristiano Ronaldo prepara proposta de compra do Al Nassr

Há 5 dias
Zé Roberto Reynoso em ação no JHSF Indoor Horse Jumping Brazil 2025

Mais Esportes

Seletiva para Copa do Mundo de hipismo terá premiação milionária

Há 5 dias
Mais LANCE!
Home do "Modo Carreira" no Lance!

Lance! estreia 'Modo Carreira': simule sua trajetória no futebol, faça escolhas e vire lenda

Helder Melillo, diretor-executivo da CBF

Copa do Brasil terá modelo de transmissão novo a partir de 2027

Zico recebe placa do Guinness Book

Flamengo entra para Guinness Book com o projeto 'Manto da Nação'

Cascão será o personagem principal da parceria entre clube e desenho (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians e Turma da Mônica firmam parceria; clube estampará imagens do Cascão

Partida entre Cruzeiro e Atlético-MG registrou maior público da Copa do Brasil de 2026

Quartas da Copa do Brasil 2026 registram maiores públicos; veja ranking

Corinthians e Cruzeiro para jogo de ida da decisão. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)

Cruzeiro anuncia novo patrocinador para equipe feminina

Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Caixa se manifesta sobre dívida do Corinthians pela Neo Química Arena

Neo Química Arena, casa do Corinthians

MP-SP investiga suposta cobrança indevida da Caixa ao Corinthians

Estádio do Juventus, em São Paulo

Juventus negocia naming rights para nova Arena Javari

Bandeira do Santos dentro da Vila Belmiro.

Empresa interessada na SAF do Santos se apresenta ao Conselho, mas não revela proposta

O clube do interior paulista, Inter de Limeira, aprova criação da SAF e pode contar com investidores importantes.

Inter de Limeira aprova criação de SAF que contará com Ronaldo e Roberto Carlos

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante atividade no clube

Corinthians fecha primeiro semestre com rombo de R$ 246 milhões

Estádio Vila Belmiro.

Conselho do Santos se reúne para apresentação de empresa interessada na SAF do clube