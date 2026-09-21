O São Paulo está na final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. A classificação veio após duas vitórias sobre o Flamengo nas semifinais: 3 a 1 no jogo de ida, disputado no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e 1 a 0 na partida de volta, realizada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Com o resultado, o Tricolor venceu o confronto por 4 a 1 no placar agregado e garantiu a segunda final de sua história na competição.

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Renda importante ao São Paulo em 2026

Além da vaga na decisão, a campanha representa uma arrecadação importante para os cofres do clube. Pela participação na primeira fase do Brasileirão Feminino, o São Paulo recebeu R$ 720 mil. O valor foi estabelecido pela CBF para os 18 participantes da competição em 2026. A entidade também prevê um adicional de R$ 20 mil para cada partida transmitida em rede nacional.

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Nas quartas de final, o São Paulo enfrentou o Grêmio em dois jogos transmitidos pela TV Globo, que garantiram mais R$ 40 mil ao clube. O mesmo ocorreu nas semifinais contra o Flamengo, com os dois confrontos também exibidos em rede nacional. Dessa forma, o Tricolor recebeu outros R$ 40 mil nesta fase e chegou a R$ 800 mil acumulados em receitas relacionadas ao Brasileirão Feminino de 2026.

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O valor pode aumentar na decisão. O campeão do Brasileirão Feminino receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 1 milhão. Assim, além dos R$ 800 mil assegurados, o São Paulo terá a premiação correspondente à posição que ocupar na final.

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São Paulo está na final do Brasileirão Feminino (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc)

Possível adversário do Tricolor

O adversário do Tricolor na decisão ainda será definido. Corinthians e Bahia disputam a outra semifinal. No jogo de ida, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Jhonson. A partida de volta acontece nesta segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A final do Brasileirão Feminino está prevista para os dias 27 de setembro e 4 de outubro. O São Paulo busca o primeiro título nacional da categoria, após ter sido vice-campeão em 2024, quando perdeu a decisão para o próprio Corinthians.

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